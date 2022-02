Tegen de coronamaatregelen in hebben nachtclubs zaterdagavond de deuren geopend in het kader van de actie 'De Nacht staat op'. Meerdere gemeenten hebben laten weten te zullen handhaven. Het Patronaat in Haarlem werd rond 22.45 uur gesloten door handhavers. Poppodium 013 in Tilburg heeft een boete van 10.000 euro gekregen voor het openen van de deuren.

Om 22.45 uur sommeerden boa's het Patronaat in Haarlem om te stoppen met de optredens, zegt directeur Jolanda Beyer. "We hebben gevraagd of we nog even door konden gaan, maar dat was geen optie." Daarop ging Beyer het podium op en vroeg het publiek om de club te verlaten. Volgens de directeur verliep dat rustig. Boa's bleven wel in de buurt om te kijken of iedereen ook echt de club verliet.

Het Patronaat hing een boete van 50.000 euro boven het hoofd als de club geen gehoor zou geven aan het bevel te stoppen met het feest. Beyer zegt blij te zijn dat het Patronaat ruim anderhalf uur open is geweest. "Daar ben ik de burgemeester een beetje dankbaar voor."

Het Patronaat deed met het feest van zaterdagavond mee aan de protestactie De Nacht staat op. De actie werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). De initiatiefnemers zeggen het zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. In het hele land sloten clubs zich aan bij de actie.

De Rotterdamse club De Huiskantine is volgens RTV Rijnmond op last van de gemeente gesloten. Bezoekers hadden de locatie rond middernacht verlaten.

10.000 euro boete voor Poppodium 013 in Tilburg

Bij Poppodium 013 in Tilburg druppelden even na 21.00 uur de eerste bezoekers binnen. Het poppodium heeft inmiddels een boete van 10.000 euro gekregen omdat het tegen de coronamaatregelen in ook na 22.00 open was. Een woordvoerder van 013 zei eerder dat de club het daarvoor over heeft.

Maar boa's die kwamen controleren, legden de boete op, aldus de woordvoerder. Het feest gaat wel door. Er zijn nu duizend mensen binnen. Er werden in totaal 1.400 kaartjes voor de avond verkocht. Bij de kassa staan veel mensen die nog een kaartje willen kopen, maar de avond is uitverkocht.

De woordvoerder verwacht niet dat handhavers nog terug zullen komen om een einde te maken aan het feest. Dat zou volgens hem tot problemen kunnen leiden omdat honderden mensen dan in een keer op straat komen te staan.

Illegaal feestje op de Griend in Maastricht

In Maastricht zijn enkele duizenden jongeren samengekomen op de Griend voor een illegale raveparty. Kort voor middernacht leek het feestje tegen het einde aan te lopen en waren veel jongeren alweer vertrokken. Ze protesteerden tegen het feit dat de nachthoreca niet open mag in de stad op straffe van een dwangsom van 50.000 euro.

Die hoge boete zorgde ervoor dat nachtclubs in Maastricht eerder besloten niet mee te doen aan de actie De Nacht staat op. Nadat de cafés om 22.00 uur hun deuren moesten sluiten, kwamen er steeds meer mensen bij op de Griend, een groenstrook aan de Maas. Door aanwezigen werd her en der lachgas gebruikt, vuurwerk afgestoken en muziek geluisterd. De politie heeft vooralsnog niet ingegrepen.

De actie is een initiatief van Pax Cultura. "De stad misbruikt haar macht door de clubs het recht om te demonstreren te ontzeggen", stelde de actiegroep eerder zaterdag.

Amsterdamse clubs delen de boete

Volgens een handhaver in Amsterdam is het drukker dan verwacht in de omgeving van het Rembrandtplein. De sfeer in de stad is "uitgelaten en euforisch", zegt de Amsterdamse nachtburgemeester Ramon de Lima. "Je merkt echt de drang om weer verbinding te maken." Volgens De Lima staan overal in Amsterdam lange rijen.

De uitgaansgelegenheden hebben onderling afgesproken om eventuele boetes te delen, vertelt een manager van de Westerunie. "Wij zijn als koeien die weer de wei in mogen", aldus een bezoeker van de Westerunie.

Ook bij de Rotterdamse clubs Annabel, Perron en Reverse stonden zaterdagavond laat honderden mensen in de rij. In Utrecht hebben handhavers waarschuwingen uitgedeeld. Als de clubs niet dichtgaan, riskeren zij een boete.

Een evenement in de Music Dome in Kerkrade, met optredens van onder anderen dj Tony Junior, is nog wel bezig. De club heeft 2.500 kaartjes verkocht. De gemeente heeft laten weten te zullen handhaven. Desondanks zegt de club tot 5.00 uur open te blijven.

Een groot feest in het Noorderplantsoen in Groningen is iets na middernacht door de politie stopgezet. De nachthoreca in Groningen was van plan ook mee te doen aan de protestactie, maar besloot hiervan af te zien vanwege het risico op hoge boetes.

Boa's die de nachtclubs moeten controleren maakten zich zorgen omdat er geen agenten achter de hand zijn die hen kunnen bijstaan. De politie staakt om cao-eisen kracht bij te zetten. Maar vakbond BOA ACP meldde zaterdagavond dat het rustig bleef.