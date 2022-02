Tegen de coronaregels in hebben veel nachtclubs zaterdagavond de deuren geopend voor de protestactie De Nacht Staat Op. Het was bij verschillende clubs in de grote steden erg druk, maar de acties verliepen overwegend rustig. Meerdere discotheken en nachtclubs zijn in de loop van de avond op last van de gemeente gesloten. Ook zijn boetes uitgedeeld. Poppodium 013 in Tilburg kreeg van handhavers een boete van 10.000 euro.

De gemeente Amsterdam waarschuwde van te voren boetes van 4.500 euro op te leggen als clubs na 22.00 uur de deuren openhielden. Maar voor zover bekend is nergens in de hoofdstad ingegrepen. In Utrecht kregen tien locaties een mondelinge waarschuwing. Poppodium De Helling kreeg volgens RTV Utrecht ook een schriftelijke waarschuwing met de oproep om uiterlijk om 2.30 uur de zaak te sluiten. De uitgaangelegenheid heeft dat bevel opgevolgd.

In Haarlem sommeerden boa's het Patronaat om 22.45 uur te stoppen met de optredens, zegt directeur Jolanda Beyer. "We hebben gevraagd of we nog even door konden gaan, maar dat was geen optie." Daarop ging Beyer het podium op en vroeg ze het publiek om de club te verlaten. Volgens de directeur verliep het vertrek rustig. Boa's bleven wel in de buurt om te controleren of iedereen de club ook echt verliet.

De clubs deden zaterdagavond mee aan de protestactie De Nacht Staat Op. De actie werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). De initiatiefnemers zijn het naar eigen zeggen zat dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. Clubs in het hele land sloten zich aan bij de actie.

10.000 euro boete voor 013 in Tilburg

Bij 013 in Tilburg druppelden even na 21.00 uur de eerste bezoekers binnen. Het poppodium kreeg een boete van 10.000 euro, omdat het tegen de regels in ook na 22.00 open was. Een woordvoerder van 013 zei eerder dat de club dat ervoor overheeft.

De boete werd opgelegd door boa's, aldus de woordvoerder. Het feest ging wel door. Rond middernacht waren er zo'n duizend mensen binnen. In totaal waren veertienhonderd kaartjes voor de avond verkocht. Veel mensen probeerden ter plekke nog aan kaartjes te komen, maar dat was niet mogelijk.

Voor club AIR in Amsterdam stond aan het begin van de avond een lange rij van mensen die kaartjes voor de protestactie hadden. Foto: ANP

Illegaal feestje op de Griend in Maastricht

In Maastricht waren enkele honderden jongeren op de Griend samengekomen voor een illegale rave. Kort voor middernacht leek het feestje te eindigen en waren veel jongeren al vertrokken. Ze protesteerden tegen het feit dat de nachthoreca in de stad niet open mag op straffe van een dwangsom van 50.000 euro.

Die boete zorgde ervoor dat nachtclubs in Maastricht eerder besloten niet mee te doen aan de actie De Nacht Staat Op. Nadat de cafés om 22.00 uur hun deuren hadden gesloten, kwamen er steeds meer mensen op de Griend, een groenstrook aan de Maas. Door aanwezigen werd her en der lachgas gebruikt, vuurwerk afgestoken en muziek geluisterd. De politie greep niet in.