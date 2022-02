De eerste clubs hebben zaterdagavond tegen de coronamaatregelen in de deuren geopend. Dit in het kader van de actie De Nacht staat op. Bij Poppodium 013 in Tilburg druppelden even na 21.00 uur de eerste bezoekers binnen, bij het Patronaat in Haarlem loopt het al storm, zeggen woordvoerders van de clubs.

In Utrecht trapte club Ekko af om 21.00 uur. Langzaamaan druppelen jongeren binnen. Ook proberen mensen aan de deur vergeefs nog aan een kaartje te komen. Helaas uitverkocht, zeggen de beveiligers. Als iedereen komt, is Ekko straks voor een derde gevuld.

"Ik heb er zin in", roept een vrouw blij. "Het is veel te lang geleden. Ik was vanavond zelfs een beetje nerveus." En een andere bezoeker: "Ik kan het niet geloven dat we zo gaan dansen. Het lijkt wel 800 jaar geleden. Ook al is het maar een uurtje, dan hebben we dat maar vast meegepakt."

Aan de deur moeten de bezoekers hun coronatoegangsbewijs tonen. De stappers zijn in opperste stemming. "Het is voor het eerst dat wij weer in twee jaar kunnen stappen in een club. Ik hoop dat we het zo laat mogelijk kunnen maken", zegt Kelly Tijhuis. Zij heeft het uitgaan enorm gemist. "Dit is zo goed voor onze mentale gezondheid", aldus Tijhuis die als fractiemedewerker bij de lokale partij Student & Starter werkt. Het liefst had ze gewild dat de burgemeester "gecontroleerd de clubs had losgelaten".

Het Tilburgse 013 moet een dwangsom van 10.000 euro betalen als het poppodium na 22.00 uur openblijft, maar dat heeft de club ervoor over, zegt een woordvoerder. 013 gaat er wel vanuit dat de gemeente niet gaat handhaven.

Patronaat in Haarlem verwacht wel dat de gemeente gaat ingrijpen. Zodra handhavers aangeven dat de club moet sluiten, zal de club daar gehoor aan geven. Doen ze dat niet, dan kan Patronaat rekenen op een boete van 50.000 euro.