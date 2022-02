Noorwegen schrapt per direct de laatste coronamaatregelen die nog in het land van kracht waren, meldt premier Jonas Gahr Støre zaterdag. Het land volgt daarmee het voorbeeld van Denemarken en Zweden, die in de afgelopen weken ook afscheid namen van alle beperkingen.

Noren hoeven geen meter afstand meer te houden en ook geen mondkapje meer te dragen op drukke plekken. Kwetsbare mensen wordt nog wel aangeraden voorzichtig te zijn.

"De pandemie vormt voor de meesten van ons niet langer een grote bedreiging", aldus Støre. "Omikron leidt tot veel minder ziekte en we worden goed beschermd door vaccins."

Reizigers naar Noorwegen hoeven hun reis niet langer van tevoren te registreren. Ook hoeven ongevaccineerden niet langer een negatieve test te laten zien.

De regering schrapte per 1 februari al de meeste coronamaatregelen. Thuiswerken is sindsdien niet langer verplicht en restaurants mogen ook na 23.00 uur alcohol schenken. Het Scandinavische land ging in december nog gedeeltelijk in lockdown vanwege de besmettelijke omikronvariant van het virus.

Op Spitsbergen, een Noorse eilandengroep, blijven nog wel enkele maatregelen van kracht. Dat heeft te maken met het feit dat de gezondheidszorg daar beperkt beschikbaar is.