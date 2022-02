Het kabinet wil jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar in geval van goedkeuring van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) de mogelijkheid geven om een boostervaccinatie halen. Dat schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Als betrokkenen dat willen, kunnen ze daarna een eigen afweging maken.

Het EMA komt waarschijnlijk begin maart met een beoordeling. De Gezondheidsraad adviseerde onlangs dat er geen medische redenen zijn om alle jongeren van deze leeftijd een booster aan te bieden.

Wel zei de Gezondheidsraad dat het beschikbaar maken van een dergelijke prik belangrijk is voor jongeren met een verminderde werking van het afweersysteem en voor die groep jongeren die een booster willen om kwetsbare familieleden te beschermen.