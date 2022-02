De door het kabinet voorgestelde versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen wat het Outbreak Management Team (OMT) betreft doorgaan. De deskundigen hebben vrijdag overlegd over de plannen en zien geen bezwaren, zeggen bronnen tegen het ANP en het AD.

Donderdagavond werd bekend dat het kabinet onder meer de sluitingstijden voor de horeca en cultuur wil verruimen tot 1.00 uur. Ook hoeven bezoekers op plekken waar ze nu een coronatoegangsbewijs moeten tonen, zoals bioscopen, stadions en theaters, straks geen 1,5 meter afstand meer te houden of een mondkapje te dragen. Op locaties voor maximaal vijfhonderd personen vervalt bovendien de vaste zitplaats.

Volgens het AD kunnen er "op detailniveau" nog aanpassingen worden gedaan aan de versoepelingen. "Het kabinet wil locaties boven de vijfhonderd bezoekers met vaste zitplekken laten werken. Het OMT zou dan kunnen zeggen: doe dat vanaf 250 bezoekers", aldus een bron tegen de krant.

Het kabinet zou vanaf 25 februari de anderhalvemetermaatregel overal willen schrappen. Dat is volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) mogelijk omdat er door vaccinaties en het grote aantal besmettingen een hoge mate van immuniteit is opgebouwd.

Dit weekend overleggen de betrokken bewindslieden op het Catshuis in Den Haag over de exacte versoepelingen. Die worden dinsdagavond op een persconferentie bekendgemaakt door Kuipers. Premier Mark Rutte ontbreekt, omdat hij dan in de Eerste Kamer aanwezig is bij een debat over de regeringsverklaring.

Eerder zeiden experts in gesprek met NU.nl dat de meeste coronamaatregelen van tafel kunnen nu de toename van het aantal ziekenhuisopnames ver achterblijft bij de stijging van het aantal positieve tests.