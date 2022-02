De nachtclubs en discotheken in België mogen volgend weekend weer open en het verplichte sluitingsuur voor de horeca om middernacht wordt vanaf 18 februari geschrapt. Dat melden verschillende Belgische media vrijdag op basis van bronnen rond het Overlegcomité van de zes regeringen.

De code rood wordt in België afgeschaald naar code oranje, wat betekent dat onder meer in de evenementen- en cultuursector meer ­bezoekers worden toegelaten. Klanten in de cafés, bars en restaurants mogen weer aan de bar bestellen en blijven hangen in plaats van verplicht met maximaal zes personen aan een tafeltje te blijven zitten.

Voor kinderen tussen zes en twaalf jaar wordt het verplichte mondkapje in openbare ruimtes of het openbaar vervoer afgeschaft. Het thuiswerken wordt niet langer verplicht, maar "sterk aanbevolen". Om 17.00 uur licht premier Alexander De Croo de besluiten toe.

Het Overlegcomité komt begint maart weer bijeen. Dan wordt besloten of de coronasituatie zodanig is verbeterd dat de code geel kan ingaan, waarbij nagenoeg alle maatregelen worden geschrapt.