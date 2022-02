De nachtclubs en discotheken in België mogen volgend weekend weer open en het verplichte sluitingsuur voor de horeca om middernacht wordt vanaf 18 februari geschrapt. Dat heeft premier Alexander De Croo vrijdagmiddag bekendgemaakt.

De code rood wordt in België afgeschaald naar code oranje, wat betekent dat onder meer in de evenementen- en cultuursector meer ­bezoekers worden toegelaten.

Klanten in de cafés, bars en restaurants mogen weer aan de bar bestellen en blijven hangen in plaats van verplicht met maximaal zes personen aan een tafeltje te blijven zitten. Een mondkapje is voor bezoekers niet langer verplicht, maar het personeel dient ze wel te blijven dragen.

Voor kinderen tussen zes en twaalf jaar wordt het verplichte mondkapje in openbare ruimtes of het openbaar vervoer afgeschaft. Het thuiswerken wordt niet langer verplicht, maar "sterk aanbevolen".

Het Overlegcomité komt begint maart weer bijeen. Dan wordt besloten of de coronasituatie zodanig is verbeterd dat de code geel kan ingaan, waarbij nagenoeg alle maatregelen worden geschrapt. Volgens De Croo ziet "de lente er mooier uit", maar hij waarschuwde tevens voor onbedachtzaamheid.

"We zetten enorme stappen naar een nieuw normaal, maar we mogen niet de fout maken om te denken dat het nu voorbij is", zei de premier. "Elke keer dachten we dat we het virus verslagen hadden, maar het achtervolgde ons telkens opnieuw. Vandaag zijn er ongeveer 300 ziekenhuisopnames per dag. Het zou fout zijn om te stellen dat dit een gewoon seizoensgriepje is."