Ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid hebben in de eerste maanden van de coronacrisis meerdere keren de tekst van OMT-adviezen aangepast. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat het ministerie meermaals overleg voerde met het RIVM over tekstwijzigingen in conceptadviezen van het OMT, voordat deze beschikbaar werden gemaakt voor het publiek.

Nieuwsuur onderzocht duizenden vrijgegeven documenten over de eerste maanden van de coronacrisis, waaronder mailwisselingen. Daarin werden meerdere voorbeelden gevonden van tekstaanpassingen in de adviezen die op voorspraak van het minsterie werden gedaan.

Een ambtenaar van het ministerie schreef op 14 april 2020 in een mail dat een zin over het OMT-advies over het dragen van mondkapjes door personeel in de ouderenzorg "nog wel een tandje scherper" kon. Hij stelde zelf een nieuwe zin op, die vervolgens door het RIVM in zowel het advies als de richtlijn voor de verpleeg- en thuiszorg werd gezet.

In een ander advies hebben ambtenaren de OMT-aanbeveling om chauffeurs in de dagbesteding mondmaskers te laten dragen laten afzwakken. Eerst zou volgens het ministerie een scherm tussen bestuurder en passagier moeten worden overwogen, en dan pas een mondmasker.

Betrokken OMT-leden bleken niet geraadpleegd te zijn over de tekstwijzigingen door het ministerie en het RIVM. Volgens deskundigen is de onafhankelijkheid van het OMT geschonden door de inmenging van het ministerie.

Aanpassingen volgens ministerie niet inhoudelijk

In een reactie zeggen het ministerie en het RIVM dat de aanpassingen slechts over de vorm gingen. Het gaat dan om "verzoeken ter verheldering". De adviezen moeten namelijk goed uitlegbaar zijn en "zonder onduidelijkheden vertaalbaar naar de praktijk". Inhoudelijk is er volgens het ministerie en het RIVM niets veranderd aan de adviezen van het OMT.

Het OMT beaamt dat het ministerie van Volksgezondheid inderdaad "tekstsuggesties" kan doen, vooral om de begrijpelijkheid van het advies te verzekeren. "Het gaat daarbij om tekstuele verduidelijkingen en niet om inhoudelijke koerswijzigingen.".

Ook huidig minister Ernst Kuipers ontkent dat ambtenaren van het ministerie waar hij nu leiding aan geeft inhoudelijk hebben meegeschreven aan OMT-adviezen.

Volgens Kuipers gaat het alleen maar om "verduidelijkende vragen". De onafhankelijkheid van het OMT wordt daarbij "totaal niet aangetast", aldus de minister.