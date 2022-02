Mensen met een nieuwe nier hadden in het begin van de coronapandemie een zes keer zo grote kans om in het ziekenhuis aan COVID-19 te overlijden als niet-nierpatiënten. Ook de kans op heropname was zes keer groter. Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek waaraan elf Nederlandse ziekenhuizen meededen.

Artsen hadden al de indruk dat niertransplantatiepatiënten een veel hoger risico op een ernstige corona-afloop liepen, maar nu toont onderzoek dat ook aan, zegt internist-nefroloog Liffert Vogt tegen NU.nl.

Voor de studie zijn vierduizend COVID-19-patiënten onderzocht die tijdens de eerste twee coronagolven in het ziekenhuis lagen. Andere nierpatiënten, die nog geen nieuwe nier hadden, maar bijvoorbeeld afhankelijk waren van dialyse, hadden een twee tot drie keer zo grote kans als niet-nierpatiënten om aan COVID-19 te overlijden, aldus Vogt.

Dat niertransplantatiepatiënten een grotere kans hebben om aan COVID-19 te overlijden, heeft volgens Vogt te maken met de afweeronderdrukkende medicijnen die zij krijgen om te voorkomen dat het lichaam de nieuwe nier afstoot. Het bijeffect van die medicijnen is dat ze het immuunsysteem platleggen. Hierdoor zijn patiënten met een nieuwe nier veel vatbaarder voor infecties, zoals corona.

Effect boosterprik wordt nog onderzocht

Vogt vermoedt dat ook andere transplantatiepatiënten een grote kans hebben om aan een corona-infectie te overlijden, maar hoe groot die kans is weet hij niet. In het onderzoek richtte hij zich alleen op nierpatiënten.

Samen met onder anderen promovendus Brent Appelman en arts-onderzoeker Marjet Oppelaar publiceert hij de resultaten van het onderzoek vrijdag in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

Ondertussen zijn andere onderzoekers bezig met een studie naar de werkzaamheid en veiligheid van coronavaccins bij nierpatiënten. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat slechts 50 procent van de niertransplantatiepatiënten antistoffen aanmaakt na de eerste twee prikken. Onderzoekers kijken in hoeverre de boosterprik dit percentage op kan krikken.