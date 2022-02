Uit deze week gepubliceerd corona-onderzoek uit de Verenigde Staten bleek dat mensen na een corona-infectie meer risico lopen op hart- en vaatziekten. Hoewel het volgens arts-onderzoeker Marijke Linschoten (UMC Utrecht) een goede studie is, denkt ze niet dat we ons gelijk zorgen hoeven te maken.

De uitkomsten van het Amerikaanse onderzoek onder 150.000 ex-coronapatiënten uit het ziekenhuis klinken verontrustend. De kans op een hartinfarct is 63 procent hoger voor Amerikaanse oud-coronapatiënten dan voor landgenoten die geen corona hebben gehad. Voor een ritmestoornis van de hartkamers is het risico 84 procent hoger, en het risico op hartfalen zou 72 procent hoger zijn na corona. Dit risico nam toe naarmate mensen ernstiger ziek waren geworden door corona.

De vraag is wat het onderzoek zegt over het risico voor Nederlanders, zegt Linschoten. De arts-onderzoeker ziet in Nederlandse ziekenhuizen nog weinig terug van de Amerikaanse verschijnselen. "De gemiddelde leeftijd van de onderzochte mensen uit het onderzoek is 62 jaar. Dat is vrij oud, waardoor de patiënten sowieso meer risico liepen op hart- en vaatziekten. Het onderzoek geeft daarom geen goed inzicht in de risico's voor jongere mensen. Verder was 90 procent man."

Van de onderzochte Amerikanen met corona had 85 procent overgewicht, wat op zichzelf al een groter risico geeft op hart- en vaatziekten. De helft van de mensen had zelfs obesitas. "Dat zie je in Nederland minder", zegt Linschoten. "Op dit moment is het gevoel dat de coronabesmetting meestal de hart- en vaat-ziekten getriggerd heeft." Dat is dus iets anders dan een virus dat direct schade aan het hart veroorzaakt.

Ondanks zoektocht naar verbanden is nog veel onduidelijk

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Joan Meeder benadrukt dat ook in Nederland veel onderzoek gedaan wordt naar het verband tussen corona en hart- en vaatziekten: "We zijn er echt naar op zoek, maar we vinden het nog niet."

In 2020 daalde het aantal mensen zelfs dat overleed aan een hart- en vaatziekte met 4,2 procent ten opzichte van 2019. Ook waren er 8 procent minder ziekenhuisopnames door hart- en vaatziekten. Dit kan verschillende oorzaken hebben, volgens Linschoten. Zo overleden ouderen in 2020 eerder aan corona, waardoor hart- en vaatziekten minder kans kregen om een dodelijke oorzaak te zijn. Linschoten: "Daarnaast waren mensen vaak bang om zorg te vragen bij klachten, waardoor er wellicht minder mensen in het ziekenhuis kwamen."

Toch is er wel een relatie tussen hart- en vaatziekten na een coronabesmetting, maar weten wetenschappers zoals Linschoten nog niet precies hoe dat verband eruitziet. "Op MRI-scans van patiënten die corona hebben doorgemaakt zien we soms aanwijzingen voor littekenweefsel in het hart." Littekens kunnen hartritmestoornissen en hartfalen veroorzaken. De vraag is of deze afwijkingen door de corona-infectie zijn veroorzaakt, of dat er misschien al waren."

Een corona-infectie in een verzwakt lijf kan de druppel zijn

Meeder benadrukt dat mensen die erg ziek worden van corona vaak al andere kwetsbaarheden hebben zoals een hoge bloeddruk, ouderdom of overgewicht. "De ziekte die volgt op een corona-infectie kan vervolgens de stresstest zijn voor iemands hart of vaten." De vraag is dan of het lijf die acute belasting nog aankan. "Corona kan de druppel zijn voor iemand met een kwetsbare gezondheid. Dat is iets anders dan de oorzaak van een hartinfarct."

Daar sluit Linschoten zich bij aan: "Als je slagader vernauwd is en je krijgt koorts door corona, moet je hart nog harder werken en ontstaan er sneller problemen. Het is mogelijk dat een ernstige griep een vergelijkbare uitwerking heeft, maar dat weten we nog niet goed", zegt Linschoten. "Realiseer je dat alles rondom corona onder een vergrootglas ligt. Daardoor stellen we veel meer afwijkingen vast."

Zowel Linschoten als Meeder willen mensen op het hart drukken om hulp in te schakelen als ze last hebben van druk op de borst, hartkloppingen of kortademigheid. "Hart- en vaatziekten kunnen tegenwoordig goed behandeld worden."