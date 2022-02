De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) presenteert woensdag een eerste rapport over de aanpak van de coronacrisis, zo heeft de raad vrijdag bekendgemaakt. De OVV heeft de periode maart 2020 tot september 2020, dus het begin van de pandemie voor Nederland, onder de loep genomen.

In het onderzoek is volgens de OVV onder meer gekeken naar "de voorbereiding op een pandemie, de crisisbeheersing en de getroffen maatregelen en de uitfasering van deze maatregelen".

Daarnaast keek de onderzoeksraad ook naar de effecten van de coronacrisis op de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving, "bijvoorbeeld door het wegvallen van reguliere zorg of maatschappelijke diensten". Wat niet wordt meegenomen in het onderzoek zijn medische handelingen en economische steunmaatregelen.

Woensdag wordt het eerste deelrapport gepresenteerd. "Het onderzoek naar de coronacrisis is een bijzonder onderzoek, omdat het eerste deelrapport verschijnt terwijl de crisis nog voortduurt", aldus de onderzoeksraad.

De presentatie van OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem met de onderzoeksbevindingen wordt rechtstreeks via internet uitgezonden.

Het tweede deelrapport, dat zich richt op de periode september 2020 tot juli 2021, wordt rond de zomer verwacht. "In dit deel wordt de aanpak van het vaccinatieprogramma onderzocht en drie ingevoerde maatregelen uit deze periode: de mondkapjesplicht, de scholensluiting en de avondklok", laat de OVV weten.

Er komt ook nog een derde onderzoek, naar de periode na juli 2021.