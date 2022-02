Het kabinet wil per 25 februari af van de anderhalvemeterregel en heeft het Outbreak Management Team (OMT) daarover om een advies gevraagd, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Kuipers wil van het OMT weten of de huidige epidemiologische situatie ruimte biedt om afscheid te nemen van de afstandsregels. Vrijdag komen de OMT-leden weer bijeen om een advies te formuleren.

De minister zei eerder deze week "voorzichtig optimistisch" te zijn over de relatief lage druk op de zorg ondanks het grote aantal besmettingen. Volgens Kuipers zijn versoepelingen mogelijk, omdat er door vaccinaties en het grote aantal besmettingen een hoge mate van immuniteit is opgebouwd.

Donderdagavond werd bekend dat het kabinet onder meer de sluitingstijden voor de horeca en cultuur wil verruimen tot 1.00 uur. Ook hoeven bezoekers op plekken waar ze nu een coronatoegangsbewijs moeten tonen, zoals bioscopen, stadions en theaters, straks geen 1,5 meter afstand meer te houden of een mondkapje te dragen. Op locaties voor maximaal vijfhonderd personen vervalt bovendien de vaste zitplaats.

Kuipers schrijft in zijn brief dat nog niet alle coronamaatregelen versoepeld kunnen worden. Dat komt doordat het coronavirus nog steeds risico's met zich meebrengt en er nog steeds veel mensen besmet raken. "Ook blijft het onzeker of een nieuwe virusvariant opduikt en welke kenmerken deze dan zal hebben."

Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit. Die avond houdt minister Kuipers een persconferentie. Premier Mark Rutte is dan voor het eerst niet bij de coronapersconferentie aanwezig.