Het kabinet wil de openingstijden voor de horeca en de cultuursector volgende week vrijdag verruimen naar 1.00 uur, staat in een brief van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) die donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ook hoeven bezoekers op plekken waar ze nu een coronatoegangsbewijs moeten tonen, zoals bioscopen, stadions en theaters, straks geen 1,5 meter afstand meer te houden of een mondkapje te dragen.

Op locaties voor maximaal vijfhonderd personen vervalt bovendien de vaste zitplaats. Het coronatoegangsbewijs blijft daar wel van kracht.

Er komen mogelijk ook versoepelingen aan voor de nachthoreca. Kuipers heeft het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd om onder meer die sector weer te openen met het 1G-beleid. Dat betekent dat iedereen die er komt getest moet zijn, ook mensen die gevaccineerd of onlangs genezen zijn. Aankomend weekend gaat een aantal nachtclubs open uit onvrede met het uitblijven van versoepelingen.

Woensdag werd al duidelijk dat het kabinet voorbereidingen treft voor een versoepeling van de coronamaatregelen, maar de details ontbraken nog.

"De versoepelingen kunnen omdat we inmiddels een hoge mate van immuniteit opgebouwd hebben door middel van vaccinatie en door het op een natuurlijke wijze doormaken van de infectie", schrijft Kuipers in zijn brief.

Kamer wil eerder horen wat het kabinet van plan is

Door de versoepelingen nu al bekend te maken, komt Kuipers tegemoet aan een wens van de Kamer. Die wilde graag eerder horen wat het kabinet van plan is. Bovendien kunnen de versoepelingen nu sneller ingaan. Normaal gesproken wordt gewacht op een advies van het OMT en overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad.

De genoemde versoepelingen kunnen nog worden aangepast, bijvoorbeeld als de situatie in de ziekenhuizen verslechtert of als het OMT vrijdag anders adviseert. Dinsdag wordt een definitief besluit genomen. Die avond houdt minister Kuipers weer een persconferentie. Premier Mark Rutte is dan voor het eerst niet bij de coronapersconferentie.

Kuipers zei eerder deze week "voorzichtig optimistisch" te zijn over de relatief lage druk op de zorg ondanks het grote aantal besmettingen. Hij wilde toen nog niet vooruitlopen op eventuele versoepelingen.

Kamermeerderheid is tegen 2G

Woensdag kreeg Kuipers nog een tegenslag te verwerken, omdat een meerderheid van de Kamer zich tegen een wetsvoorstel over 2G had gekeerd. Met zo'n beleid zouden op veel plekken alleen nog gevaccineerde en genezen personen toegang krijgen, maar de partijen zeggen dat dit voor "een tweedeling in de samenleving" zou zorgen en dat wetenschappelijk bewijs ontbreekt.

Kuipers liet weten de wens van de Kamer te zullen respecteren. De minister had de wetsbehandeling al twee keer uitgesteld, omdat een meerderheid in de Kamer al langere tijd onzeker was. De bewindsman zei nooit van plan te zijn om 2G op korte termijn in te zetten, maar wilde het beleid achter de hand houden voor eventuele toekomstige coronagolven.