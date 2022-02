Actievoerders zijn donderdag een vaccinatielocatie van de GGD in Heerlen binnengevallen. Hierbij beschuldigden zij de medewerkers van "genocide op de Nederlandse bevolking", is te horen op een video die de betogers zelf deelden via sociale media. Ook ontstond er een handgemeen tussen medewerkers en de betogers.

Volgens de GGD hebben de betogers medewerkers geïntimideerd en geprovoceerd. Ook werden zonder toestemming filmopnames gemaakt. Woensdag zouden activisten ook al de vaccinatielocatie zijn binnengevallen. Een woordvoerder van de GGD Zuid-Limburg laat aan NU.nl weten dat er aangifte zal worden gedaan van beide incidenten.

De incidenten hebben grote impact op het veiligheidsgevoel van de medewerkers, aldus de GGD. De komende tijd zal de beveiliging op de GGD-locatie worden aangescherpt.

Roel Wever, burgemeester van Heerlen, zegt dat de betogers met het binnenvallen van de GGD-locatie grenzen hebben overschreden. "Dat accepteren we niet. Prima als je voor je mening opkomt, maar doe dat met respect voor de mening en rechten van anderen."

Betogers weigeren weg te gaan

Op beelden van donderdag is te zien en te horen hoe medewerkers van de GGD-locatie de betogers meermaals vragen om het pand te verlaten, wat ze weigeren. "We gaan niet weg", zeggen de demonstranten. "Jullie moeten je bewust zijn dat jullie schuldig zijn aan moord", schreeuwt een demonstrant.

Wanneer een medewerker van de GGD zijn hand op de camera van een vrouwelijke betoger legt om filmopnames te voorkomen, komt het tot een handgemeen tussen de betogers en de GGD-medewerkers. Hier zijn geen gewonden bij gevallen.

Volgens een GGD-medewerker ging het om dezelfde demonstranten die woensdag een medewerker van de locatie hadden belaagd. De groep ontkent op de video daarbij betrokken te zijn geweest.

De woordvoerder van de GGD Zuid-Limburg bevestigt aan NU.nl dat er ook een handgemeen is geweest op woensdag. Hier waren drie mensen bij betrokken. Ze weet niet of het om dezelfde groep betogers gaat. De camerabeelden worden door de politie bekeken.