Amsterdamse nachtclubs die meedoen aan de protestactie De Nacht Staat Op riskeren een boete van 4.500 euro als ze zaterdag de deuren openen, schrijft burgemeester Femke Halsema donderdag in een brief aan Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De clubs lieten kort daarna in een verklaring weten ondanks de dreigementen aankomend weekend open te zullen gaan.

Halsema schrijft in haar brief dat ze de frustratie, teleurstelling en grote behoefte aan perspectief van de nachtclubs begrijpt. Ze benadrukt echter dat het stadsbestuur zich houdt aan de landelijke coronaregels. "Ik vraag u dringend u nog te voegen naar de regels, ervan uitgaande dat de samenleving binnenkort opengaat", aldus de burgemeester. "Dan kunnen we de Amsterdamse clubs in volle glorie heropenen. Ik reken op u."

In Amsterdam hebben diverse clubs aangekondigd dat ze zaterdagavond meedoen met de actie, waarmee ze aandacht willen vragen voor de langdurige sluiting waar het nachtleven vanwege de coronamaatregelen mee te maken heeft. Eerder werd bekend dat alle tickets van de deelnemende Amsterdamse clubs zijn uitverkocht. Het zou gaan om zo'n 20.000 tot 25.000 kaarten.

Wie na de waarschuwing van de burgemeester alsnog de deuren opent, kan rekenen op een dwangsom van 4.500 euro. Ze meldt dat clubs bij herhaling sluiting riskeren.

Nog de vraag wie de regels gaat handhaven

Het is overigens nog de vraag wie de coronaregels gaat handhaven bij de nachtclubs. De politie en boa's lijken daar niet toe bereid. Politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB vragen hun leden van vrijdag tot maandag niet in te grijpen, behalve bij calamiteiten. De bonden zijn boos over het uitblijven van een nieuwe cao. De twee grootste boa-vakbonden zeggen dat hun leden uit angst voor hun veiligheid de regels niet willen handhaven als de politie dat ook niet doet.

Gemeenten zijn ook de opdrachtgevers van boa's. Die moeten de komende dagen nog overleggen over de situatie, zegt een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen NU.nl.

De nachtclubactie werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). De initiatiefnemers zeggen het zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. In het hele land hebben clubs zich bij de actie aangesloten.

Gemeenten hebben 'diverse mogelijkheden' om in te grijpen

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, waarschuwde woensdagavond dat gemeenten "diverse mogelijkheden" om in te grijpen. Mensen die denken dat de regels in het komende weekend niet gehandhaafd worden, hebben het volgens hem mis. Ook de burgemeesters van Groningen en Maastricht zeggen dat handhaving het uitgangspunt is.

Inmiddels dreigen ook andere gemeenten met boetes, waardoor meerdere clubs zich al hebben teruggetrokken. Eerder noemde initiatiefnemer Pieter de Kroon het belachelijk dat overheden de coronaregels gaan handhaven.