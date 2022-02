Het is niet de bedoeling dat Nederlandse jongeren massaal boosterprikken gaan halen in Vlaamse vaccinatiecentra. Maar niet elk centrum is even streng, zegt de Vlaamse overheid.

Vlaanderen biedt ingeënte jongeren van twaalf tot achttien jaar sinds woensdag een extra prik aan om hun afweer tegen COVID-19 op te peppen. Nederland doet dat vooralsnog niet, omdat Europese en nationale toezichthouders en adviseurs nog niet overtuigd zijn van de gezondheidswinst.

Doordat wintersportlanden als Oostenrijk en Italië ook van tieners een bewijs van een boosterprik verlangen voor toegang tot bijvoorbeeld een café of skipiste, vrezen Nederlandse jongeren voor hun vakantieplannen.

Zij zijn "in principe" niet welkom in Vlaamse vaccinatiecentra, zegt een woordvoerder van de Vlaamse overheidsdienst voor de zorg. De centra hebben de taak jongeren uit hun eigen regio te prikken en controleren de persoonsgegevens van gegadigden. Ze zijn ook niet berekend op "busladingen uit Nederland" en zouden dan vaccins en mankracht tekort kunnen komen.

Het is nog niet duidelijk of er al Nederlanders tussendoor glippen, aangezien de boostercampagne pas net is begonnen. Sommige jongeren uit Brussel en Wallonië, waar de overheid voorlopig dezelfde lijn als Nederland volgt, wijken inmiddels al wel uit naar Vlaanderen, zegt een woordvoerder van de werkgroep die de vaccinatiecampagne in België aanstuurt.

"Er is het besmuikte signaal uitgegaan dat we niet moeilijk doen over woonplaats." Er wordt nog bekeken of voor deze Brusselse en Waalse jongeren ook officieel een uitzondering kan worden gemaakt, zegt haar Vlaamse collega.

67 Gezondheidsraad: 'Boosteren van tieners heeft weinig zin'

Onduidelijk of buitenlandse boosterprik in CoronaCheck-app verschijnt

Eerder kreeg Nederlands personeel van Belgische zorginstellingen al in België een booster. België begon een stuk eerder met de prikronde dan Nederland.

Toen de start van de Nederlandse boostercampagne vorig jaar op zich liet wachten en vervolgens traag op gang kwam, reisden behoorlijk wat Nederlanders af naar België, Frankrijk of Duitsland om daar een boosterprik te halen. De GGD's adviseerden mensen dat niet te doen, omdat het problemen kon opleveren met de registratie van de prik.

Het is onduidelijk of het bewijs van een buitenlandse boosterprik ook in de Nederlandse CoronaCheck-app zal verschijnen. Daar wordt volgens het kabinet aan gewerkt. De EU-landen hebben afgesproken dat het land waar een gevaccineerde zijn laatste prik heeft ontvangen voor een digitaal vaccinatiebewijs zorgt.

De Europese Commissie vindt het onpraktisch als een gevaccineerde twee verschillende apps nodig heeft voor een vaccinatiebewijs. Lidstaten zijn gevraagd om te regelen dat een buitenlandse prik in de app van het eigen land zichtbaar is.