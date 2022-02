Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen is woensdag met 20 gedaald tot 206. Dat is het kleinste aantal sinds 28 oktober, zo valt op te maken uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Half december lagen er met 642 nog ruim drie keer zo veel besmette mensen op de ic, maar sindsdien is dat aantal snel afgenomen. Sinds eind januari is de ic-bezetting gestabiliseerd tussen de 200 en 230.

In totaal liggen momenteel 1.531 mensen met corona in de ziekenhuizen, 49 minder dan dinsdag. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.325 coronapatiënten. Dat zijn er 29 minder dan de voorgaande dag.

In de afgelopen 24 uur werden 181 coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic's ging het om 18 opnames. Dat zijn er bij elkaar 30 minder dan dinsdag.

Veel van de opgenomen besmette patiënten zijn in de eerste plaats om een andere reden dan COVID-19 opgenomen. Het LCPS maakt in de dagelijkse ziekenhuiscijfers geen onderscheid tussen patiënten die mét of vanwege corona zijn opgenomen.

Om het werk en daarmee de werkdruk over de ziekenhuizen te verdelen, worden de patiënten over het land verspreid. Dinsdag zijn vier mensen verplaatst naar een andere regio. Op zondag en maandag waren het er op beide dagen vijf.