Het kabinet wil dat komend weekend de coronaregels worden gehandhaafd, ook als de nachthoreca deze uit protest negeert. Maar de politie en boa's lijken daar niet toe bereid. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad weten niet of de door het kabinet geëiste handhaving haalbaar is en zo ja, wie dat zou moeten gaan doen, zo blijkt uit navraag van NU.nl.

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken zei donderdag namens het kabinet dat de regels zullen worden gehandhaafd tijdens de aangekondigde nachtclubactie De Nacht Staat Op. In de nacht van zaterdag op zondag willen diverse horecagelegenheden uit protest hun deuren openen, terwijl alles om 22.00 uur dicht moet zijn.

Politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB vragen hun leden juist van vrijdag tot maandag niet in te grijpen, behalve bij calamiteiten. De bonden zijn boos over het uitblijven van een nieuwe cao. De twee grootste boa-vakbonden zeggen dat hun leden uit angst voor hun veiligheid de regels niet willen handhaven als de politie dat ook niet doet.

Gemeenten zijn ook de opdrachtgevers van boa's. Die moeten de komende dagen nog overleggen over de situatie, zegt een VNG-woordvoerder tegen NU.nl.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zegt namens de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's dat gemeenten diverse mogelijkheden hebben om de regels te handhaven. "Als mensen ervan uitgaan dat er komend weekend niet gehandhaafd gaat worden, dan is dat niet juist. Het handhaven van de coronaregels is in eerste instantie een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gemeenten hebben hiervoor diverse mogelijkheden en kunnen daarbij ook de assistentie van politie inroepen."

Ministerie: 'Alleen politie en boa's kunnen handhaven'

Het is niet duidelijk wat er gebeurt als de politie en boa's weigeren in te grijpen. De VNG en het Veiligheidsberaad hebben niet paraat welke andere partijen de coronaregels dan zouden kunnen handhaven in de nachthoreca. Een woordvoerder van Economische Zaken verwijst voor de beantwoording van die vraag naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dat ministerie verwijst op zijn beurt weer naar de driehoek van de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). "Het is echt aan hen om de handhaving te regelen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Volgens het ministerie zijn er naast de politie en de boa's geen andere partijen die de regels kunnen handhaven als de nachtclubs de coronamaatregelen aan hun laars lappen.

De nachtclubs die komend weekend meedoen aan de protestactie De Nacht Staat Op vinden het geen probleem dat de politie zegt niet te zullen optreden. "Voor ons verandert er vooralsnog niets in de aanpak", zegt een woordvoerder namens de organisatie. "We zien wel wat er komt, mogelijk een schriftelijke waarschuwing of brief van de burgemeester."