De politiebonden roepen hun leden op om van vrijdag tot maandag niet op te treden als nachtclubs de coronamaatregelen overtreden en toch opengaan. Ze vragen boa's, die ook kunnen handhaven op naleving van de maatregelen, om de actie te steunen.

De politiebonden zijn ontevreden over de toezeggingen die het kabinet heeft gedaan over een nieuwe cao. Daarom treden ze de komende weken niet op bij lichte overtredingen.



Nachtclubs door heel Nederland gaan dit weekend open omdat ze boos zijn dat ze vanwege de coronacrisis dicht moeten blijven. De belangstelling voor kaartjes voor een uitgaansnacht dit weekend is groot.

Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei woensdag in het NOS Radio 1 journaal dat hij ervan uitgaat dat de politie wel zal optreden als mensen zich op grote schaal niet aan de regels houden. De politiebonden beloven bij calamiteiten in horecagelegenheden in actie te komen.

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken zegt dat er tijdens de aangekondigde nachtclubactie De Nacht Staat Op gehandhaafd gaat worden. Ze ging maandag in gesprek met ondernemers uit de nachthoreca. Die waren positief over het gesprek maar besloten hun actie toch door te zetten.

Het kabinet zegt mogelijk pas 15 februari meer duidelijkheid te kunnen geven over mogelijke versoepelingen in de horeca.