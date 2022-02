Nederland is de grens van vijf miljoen positieve tests gepasseerd. Slechts twee weken geleden werd de vier miljoen aangetikt. Nog niet eerder werd het coronavirus zo snel verspreid als nu.

Aantal positieve tests in Nederland 6 feb 2021: een miljoen

23 sep 2021: twee miljoen

20 dec 2021: drie miljoen

25 jan 2022: vier miljoen

8 feb 2022: vijf miljoen

De virusverspreiding in Nederland valt ook in mondiaal verband op. Zo staat Nederland volgens cijfers van de Johns Hopkins University in de top vijftien van landen waarin het virus momenteel het snelst rondgaat.

Volgens het RIVM is het aantal positieve tests zich aan het stabiliseren, maar wel op een hoog niveau. In de afgelopen week werden 608.000 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 'slechts' 14.000 meer dan in de voorgaande week. Toen meldde het RIVM nog 594.000 positieve tests, wat neerkwam op een stijging van 44 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het RIVM meldde dinsdag bij de dagcijfers 394.000 positieve tests, maar in werkelijkheid waren het er een stuk minder. Het instituut heeft namelijk een achterstand in de verwerking van meldingen weggewerkt. Deze achterstand was vanaf 18 januari ontstaan.

Kabinet koerst volgens bronnen alsnog af op versoepelingen

De hoge besmettingscijfers zijn voor het kabinet geen reden (meer) om versoepelingen uit te stellen. Bronnen meldden dinsdag aan Nieuwsuur, De Telegraaf en het AD dat de bewindslieden op nieuwe versoepelingen afkoersen. Zo zou het kabinet overwegen de nachthoreca te heropenen.

De leden van het OMT moeten echter nog bij elkaar komen. Ook wordt nog met voorzichtigheid gekeken naar de ziekenhuiscijfers. Dinsdag steeg de ziekenhuisbezetting opnieuw fors, nadat maandag al de grootste stijging sinds eind 2020 was gemeten. Daar moet wel de kanttekening bij geplaatst worden dat de cijfers op maandagen vaak hoger zijn dan in de rest van de week.

De omikronvariant lijkt echter een stuk milder dan voorgaande coronavirusvarianten. Zo werden in januari ruim 1,1 miljoen positieve tests gemeld, maar daalde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in die periode sterk.