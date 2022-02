Het kabinet hoopt op een terugkeer naar de economie zoals we die voor de pandemie kenden en wil dat corona weer onderdeel wordt van het risico voor ondernemers. Dat schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Iedereen moet met corona leren leven en dat betekent dat de huidige steunpakketten op de lange termijn niet houdbaar zijn, schrijft Kuipers. Het kabinet wil terugkeren naar een "reguliere economische dynamiek waarbij corona goeddeels onderdeel wordt van het gewone ondernemersrisico".

Het was al bekend dat het kabinet de steunregelingen anders wil inrichten. Momenteel kunnen bedrijven loonsteun en een tegemoetkoming in de vaste lasten krijgen als ze door de coronamaatregelen een stuk minder omzet draaien dan gebruikelijk.

De steunpakketten werken verstorend, geeft het kabinet toe. Zo zorgt de loonsteun ervoor dat werknemers in dienst blijven in sectoren die met grote problemen kampen, terwijl in andere sectoren een grote behoefte is aan arbeidskrachten. Bovendien constateert het kabinet dat het geld "niet altijd op de juiste plekken" terechtkomt.

Uiterlijk eind maart komt het kabinet daarom met een brief waarin staat of en hoe de coronasteun op de lange termijn moet worden vormgegeven. Hierover overleggen de betrokken ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën nog. Het vorige kabinet zei in december daarbij een balans te zoeken tussen overheidssteun enerzijds en ondernemersrisico anderzijds.