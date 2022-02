Het kabinet wil voortaan in het coronabeleid ook het openhouden van de samenleving als uitgangspunt nemen. Hiervoor zijn twee hoofddoelen opgesteld. Het eerste hoofddoel is sociale, maatschappelijke en economische sectoren op een vitale manier draaiende houden en het tweede dat iedereen toegang houdt tot álle vormen van zorg. Dus niet alleen coronazorg, maar ook bijvoorbeeld planbare zorg.

Dat schrijft Ernst Kuipers dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de strategie voor de komende weken uit de doeken doet.

Sinds het begin van de coronacrisis had het kabinet drie hoofddoelen: de belasting van de zorg beheersbaar houden, het beschermen van kwetsbaren en het zicht houden op het virus. Later kwam daar een vierde doel bij: de economische en maatschappelijke schade beperken.

Deze doelen worden nu aangepast omdat de pandemie in een andere fase zit. Voortaan wordt er gekeken naar twee hoofddoelen, die allebei even belangrijk zijn.

Het eerste doel is "sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit", oftewel: Nederland moet op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak blijven draaien. Scholen, instellingen, bedrijven en winkels moeten dus op een werkbare manier openblijven.

Het tweede doel is "toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen". De afgelopen twee jaar lag de focus op het voorkomen van de overbelasting op de zorg, coronazorg en het beschermen van kwetsbaren. Nu wil het kabinet breder kijken naar de zorg. Niet alleen naar fysiek-medische gezondheid, maar bijvoorbeeld ook naar mentale gezondheid. Ook moet de planbare zorg meer aandacht krijgen. Minister Kuipers schrijft dat er voortaan een bepaalde weging nodig is tussen het belang van het doorgaan van deze zorg, de inhaalzorg en coronazorg.

Het kabinet wil met deze aanpassing laten zien dat ze voor de lange termijn niet langer de focus hebben op het uitsluiten van risico's, maar op de beheersing van deze risico's en "een zo normaal mogelijke manier van leven". Het virus en de beperkingen moeten "niet meer de boventoon voeren".

Kabinet komt volgende maand ook met visie voor lange termijn

Om deze doelen na te streven is een lange termijn aanpak nodig. Het kabinet heeft al meerdere keren beloofd om hiermee te komen, maar dit werd telkens uitgesteld. Kuipers geeft nu aan dat de Kamer hier in maart een brief over krijgt. Wel geeft hij in de brief van dinsdag al een voorzichtig inkijkje in de strategie.

Zo moeten grondrechten zo min mogelijk worden beperkt, moeten maatregelen komen te vervallen als ze het doel niet meer dienen en moet bovendien concreet uitzicht worden gegeven op het einde van een bepaalde beperking. Kuipers benadrukt wel dat, hoewel er een brede wens is voor een aanpak met vaststaande stappen bij bepaalde omstandigheden, het virus onvoorspelbaar blijft. Dit moet altijd vragen om "flexibiliteit en wendbaarheid".

Het is volgens Kuipers aannemelijk dat een deel van de basismaatregelen, in de huidige of andere vorm, een belangrijke rol zullen blijven spelen.

Verder schrijft Kuipers dat de Gezondheidsraad om advies is gevraagd over "de nut en noodzaak" van nieuwe boosterrondes. De minister heeft daarbij gevraagd of de raad wil kijken welke doelgroepen hiervoor, en op welke termijn, in aanmerking moeten komen.

De komende weken voert het kabinet nog gesprekken met verschillende instellingen, sectoren, vakbonden en deskundigen over hoe het lange termijnbeleid eruit moet komen te zien.