Het aantal positieve coronatests lijkt op een hoog niveau te stabiliseren, blijkt dinsdag uit het wekelijkse rapport van het RIVM. Afgelopen week werden 608.529 positieve tests gemeld, tegenover 594.060 in de week ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames steeg minder hard dan in de voorgaande week, maar er werden wel fors meer ic-opnames gemeld.

Het weektotaal van afgelopen week kwam uit op 824.304 doordat er nog achterstallige meldingen bij zijn opgeteld. Dat neemt niet weg dat het coronavirus dus minder hard om zich heen lijkt te grijpen dan eerder.

Het RIVM kampte sinds 18 januari met een achterstand, doordat de GGD's door de explosieve toename van het aantal besmettingen niet alle positieve testuitslagen meteen konden doorgeven. Sinds dinsdag worden positieve uitslagen vanuit de teststraten rechtstreeks naar het RIVM gestuurd, waardoor de achterstand is ingelopen. Het RIVM meldde eerder op dinsdag al dat daardoor een extra groot aantal positieve tests gemeld zou worden.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn bijna 395.000 positieve tests geregistreerd, waaronder 317.184 achterstallige positieve tests van na 18 januari. Daardoor heeft het RIVM beter zicht gekregen op de coronagolf. Sinds de laatste week van januari schommelt het dagelijkse aantal positieve tests tussen de 75.000 en de 100.000.

Door de explosieve stijging in de afgelopen weken telt Nederland inmiddels meer dan vijf miljoen positieve tests. Sinds 27 februari 2020 hebben de GGD's 5,35 miljoen positieve tests geregistreerd. De grens van vier miljoen positieve tests werd twee weken geleden gepasseerd.

Ziekenhuiscijfers nog altijd niet compleet

De stijging van het aantal ziekenhuisopnames was minder groot dan in de voorgaande week, maar er werden wel veel meer ic-opnames gemeld. Het aantal ziekenhuisopnames nam met bijna 7 procent toe (1.266 in de afgelopen week, tegenover 1.185 in de voorgaande week), maar het aantal ic-opnames steeg met 42 procent (118, tegenover 83).

Sinds 25 januari maakt Stichting NICE, die de landelijke cijfers bijhoudt, onderscheid tussen patiënten die als gevolg van een coronabesmetting in het ziekenhuis terechtkomen en besmette patiënten die om een andere reden in het ziekenhuis belanden. De ziekenhuiscijfers zijn volgens het RIVM nog altijd niet compleet, aangezien nog niet alle ziekenhuizen dat onderscheid hebben gemaakt en de cijfers hebben doorgegeven.

Uit de cijfers die beschikbaar zijn, blijkt dat er 755 opnames op de verpleegafdeling waren vanwege COVID-19. In 384 gevallen was COVID-19 wel een factor, maar niet de belangrijkste. 271 besmette patiënten werden opgenomen om een andere reden dan een coronabesmetting.