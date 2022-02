Het kabinet overweegt om de nachthoreca te heropenen en de regels voor de horeca- en cultuursector te versoepelen, melden Haagse ingewijden dinsdag aan De Telegraaf en Nieuwsuur.

Hoewel de kans groot is dat het aantal coronabesmettingen nog iets verder zal stijgen, zouden er geen grote problemen in de ziekenhuizen verwacht worden. Daarom wil het kabinet volgende week versoepelen, melden De Telegraaf en Nieuwsuur.

Tot de mogelijke versoepelingen behoren de heropening van nachthoreca en de verruiming van openingstijden en bezoekersaantallen in de horeca- en cultuursector. Daarnaast zou het kabinet zich buigen over de invoering van een 1G-beleid en de verlenging van de coronapas.

Het OMT, dat het kabinet adviseert bij dit soort keuzes, is echter nog niet samengekomen. Pas als het OMT een advies heeft uitgebracht, bespreekt het kabinet de mogelijkheden. Het OMT komt vrijdag bij elkaar, waarna dit weekend overleg wordt gevoerd op het Catshuis in Den Haag. Dinsdag is er een nieuwe coronapersconferentie van het kabinet.

Zaterdag openen nachtclubs door het hele land hoe dan ook de deuren als onderdeel van de protestactie De Nacht Staat Op. Er doen tientallen nachtclubs en poppodia aan de actie mee.