Vaccinatie of een eerdere corona-infectie beschermt minder goed tegen de omikronvariant dan tegen de deltavariant van het coronavirus, meldt het RIVM dinsdag na onderzoek van gegevens uit de GGD-teststraten. Het onderzoek is in te zien op de website medRxiv.

De kans op COVID-19 na besmetting met de deltavariant was na twee prikken (of één met het Janssen-vaccin) 76 procent kleiner en na een infectie 78 procent kleiner dan wanneer je niet was gevaccineerd en niet eerder een corona-infectie had doorgemaakt.

De bescherming tegen infectie met de omikronvariant was na vaccinatie 33 procent en na een eerdere infectie 25 procent, zegt het RIVM. Na boostervaccinatie steeg de bescherming tegen de deltavariant naar 93 procent en die tegen de omikronvariant naar 68 procent.

Het RIVM concludeert op basis van het onderzoek dat mensen die volledig gevaccineerd zijn (exclusief boosterprik) én eerder een corona-infectie hebben doorgemaakt beter beschermd zijn tegen de delta- en omikronvariant dan mensen die alleen gevaccineerd zijn of alleen eerder een infectie hebben doorgemaakt.

Het RIVM voerde het onderzoek uit met ruim een half miljoen tests uit de GGD-teststraten. De tests werden in de periode tussen 22 november 2021 en 19 januari 2022 uitgevoerd door twee grote laboratoria. Het ministerie van Volksgezondheid heeft het onderzoek betaald.

Voor het onderzoek keek het RIVM alleen naar de BA.1-variant van de omikronvariant. De besmettelijkere BA.2-variant wordt de komende weken dominant in Nederland, zei het RIVM donderdag tegen NU.nl.