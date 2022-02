Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag met 149 gestegen tot 1.493. Dat is de grootste stijging in de ziekenhuizen sinds eind 2020, blijkt maandag uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op maandagen liggen de opnamecijfers wel vaker hoger dan de rest van de week, maar een dergelijke grote toename kwam sinds 29 december 2020 niet meer voor.

In de voorgaande drie dagen daalde het aantal coronapatiënten juist. Toch is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nog altijd relatief laag. Ter vergelijking: half december waren het er nog ruim duizend meer dan nu.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1.279 patiënten met COVID-19, 146 meer dan zondag. Op de intensive cares nam dit aantal met 3 toe tot 214.

Het LCPS houdt niet bij hoeveel mensen vanwege COVID-19 zijn opgenomen en hoeveel patiënten om een andere reden in het ziekenhuis belanden, maar toevallig ook besmet zijn. "Voor het werk van het LCPS gaat het om de bezetting", legde waarnemend voorzitter Ina Kuper vorige week uit.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

RIVM gaat onderscheid wel maken

Het RIVM is bezig om dat onderscheid wel duidelijk te krijgen. Het instituut maakte vorige week bekend dat minder dan de helft van de besmette mensen die nu worden opgenomen daar belandt als een direct gevolg van de coronabesmetting.

Uit een rondgang van NU.nl blijkt dat veel ziekenhuizen zowel patiënten die mét als dóór corona binnenkomen bij de coronaopnames optellen. Besmette patiënten die om een andere reden dan COVID-19 opgenomen worden, moeten immers alsnog speciale zorg krijgen. Daardoor blijft de druk op de zorg hoog, want ook die patiënten houden een bed bezet.

Op ons reactieplatform NUjij werd de vraag gesteld of er door het meetellen van patiënten mét corona geen vertekend beeld ontstaat van de ernst van de omikrongolf. Volgens Armand Girbes, hoofd intensive care van het Amsterdam UMC, geeft het onderscheid juist inzicht in wat het virus doet met mensen.

"Wat een goede maat is, is hoeveel patiënten er zo ziek worden dat ze op de ic terechtkomen", aldus Girbes. "Als dat er weinig zijn en blijven, hoeven we ons minder druk te maken over de grote aantallen besmettingen."