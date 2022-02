Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vindt het effect van de coronapas genoeg om er mee door te gaan, maar tegenstanders vinden dat de 3G-regel mensen buitensluit. Initiatiefnemers van een manifest tegen de coronapas spreken van "een ongerechtvaardigde inperking van grondrechten". Past zo'n maatregel nog bij de huidige coronasituatie?

Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit, ziet ook dat het coronatoegangsbewijs (CTB) een inperking is van grondrechten. Maar zolang daar een rechtvaardiging voor is, mag het wel, zegt hij.

"We hebben recht op een persoonlijke levenssfeer. Als we een bewijs nodig hebben om bepaalde ruimtes te betreden, is dat inderdaad een inperking. Maar de volksgezondheid is een legitiem doel."

De effectiviteit van 5,4 procent van het huidige 3G-beleid versus de vrijheidsbeperking is een politieke weging, zegt Buijsen. "Uiteindelijk heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg het laatste woord, en dat gunt veel ruimte aan coronamaatregelen. Deze rechter heeft ook de vaccinatieplicht in Oostenrijk goedgekeurd", aldus de hoogleraar.

Wat betekenen het 3G-, 2G- en 1G-beleid? Bij een 3G-beleid kan je gebruikmaken van voorzieningen als je gevaccineerd, genezen of negatief getest bent.

Bij een 2G-beleid geldt dat je alleen naar binnen mag als je gevaccineerd of genezen bent.

Bij een 1G-beleid moeten zowel gevaccineerden als ongevaccineerden zich overal preventief laten testen.

Naast legitimiteit speelt proportionaliteit een belangrijke rol bij de weging van beleid. "Hebben we zo'n wet nog wel nodig in deze fase van de pandemie?", vraagt Buijsen zich af.

RIVM-topman Jaap van Dissel vond het eind januari "echt nog te vroeg" om corona een griep te noemen. Volgens de infectieziektenexpert kunnen er na de omikronvariant weer gevaarlijkere varianten opduiken.

Twee kanten aan toekomstige virusvarianten

Viroloog Marion Koopmans schetst twee kanten van de medaille van toekomstige coronavirusvarianten. "Nieuwe varianten kunnen en zullen blijven ontstaan zolang dit virus zich op grote schaal blijft verspreiden, dus daar moeten we de komende jaren zeker rekening mee houden", zegt Koopmans tegen NU.nl. Hoe ziekmakend de nieuwe varianten worden, is een kwestie van toeval.

Er valt volgens Koopmans dan ook nog niks te zeggen over het moment dat we met COVID-19 op een vergelijkbare manier om kunnen gaan als met griep.

Toch kan de wetenschap wel iets voorspellen over de toekomstige gezondheidsschade door het coronavirus. "Je hoort weleens dat dit virus milder zal worden naarmate het langer circuleert, maar dat klopt niet", aldus Koopmans. "Wat je na verloop van tijd wel gaat merken, is dat infecties, ook met meer gevaarlijke varianten, minder impact hebben doordat immuniteit beschermend werkt."

Stijgend aantal ziekenhuisopnames en ziek zorgpersoneel

Wanneer de opgebouwde immuniteit genoeg ziekenhuisopnames voorkomt, valt een van de belangrijkste redenen weg om coronamaatregelen in stand te houden. Het ministerie moet echter ook andere druk op de zorg meewegen. Zo zit momenteel namelijk een op de tien ic-verpleegkundigen ziek thuis, zei voorzitter Ina Kuper van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) maandag. Op andere ziekenhuisafdelingen ligt het ziekteverzuim iets lager.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen stijgt ondertussen alweer een tijdje, maar nog niet tot alarmerende hoogtes. Op de ic's is de stijging vanaf 2 februari ingezet en op de klinieken is de stijging gaande vanaf 22 januari. Maandag telde het LCPS de grootste stijging sinds eind 2020. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.279 coronapatiënten, 146 meer dan een dag eerder. Op de intensive cares nam dit aantal met 3 toe tot 214.

Een aantal ziekenhuizen meldde enige tijd alleen de aantallen coronapatiënten die waren opgenomen omdat ze ziek waren geworden van een coronabesmetting. Vanaf maandag geven alle ziekenhuizen weer het complete aantal patiënten door dat met een coronabesmetting in de ziekenhuizen ligt. Mogelijk is dat de verklaring voor de recordstijging van het aantal opgenomen patiënten die het LCPS maandag meldde.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)