Door een kortere geldigheidsduur van het vaccinatie- en herstelbewijs vervallen dinsdag honderdduizenden groene vinkjes in de CoronaCheck-app. Hoe gaan andere landen om met de geldigheid van het coronatoegangsbewijs (CTB)?

Het toegangsbewijs was in ons land in eerste instantie onbeperkt geldig na vaccinatie. Het bewijs is vanaf dinsdag nog 270 dagen geldig na de laatste prik in de basisserie en voor onbepaalde tijd na een boosterprik. Wie is hersteld van het coronavirus krijgt nog 180 dagen een groen vinkje in de CoronaCheck-app. Dat was eerst een jaar.

Duitsland

Vaccinatiebewijs: 270 dagen

Herstelbewijs: 28 tot 90 dagen na de positieve PCR-test.

Let op: Duitsland eist van Janssen-gevaccineerden dat zij alsnog minimaal twee keer geprikt zijn.

Duitsland heeft een 2G-plusbeleid voor restaurants en cafés, wat betekent dat naast het tonen van een vaccinatie- en herstelbewijs ook een coronatest verplicht is. De testverplichting geldt niet voor mensen die een boosterprik hebben gehad.

De roep om de regels omtrent het CTB te versoepelen wordt steeds groter in het land, gezien het aantal ziekenhuisopnames er - net als in Nederland - relatief stabiel is. Minister van Justitie Marco Buschmann verwacht dat veel maatregelen in maart kunnen worden opgeheven als het aantal gevallen vanaf half februari gaat dalen, zoals de Duitse evenknie van het RIVM verwacht. Dan komt volgens hem ook de afschaffing van het 2G-plusbeleid op tafel.

In Duitsland kunnen deelstaten deels zelf bepalen welke regels zij opstellen In Duitsland kunnen deelstaten deels zelf bepalen welke regels zij opstellen Foto: ANP

Frankrijk

Vanaf 15 februari gelden de volgende regels:

Vaccinatiebewijs blijft vier maanden geldig

Herstelbewijs blijft zes maanden geldig

Ook in Frankrijk geldt een 2G-beleid. Alleen gevaccineerden met booster en mensen die recentelijk hersteld zijn van COVID-19 hebben toegang tot restaurants, culturele instellingen en sommige vormen van openbaar vervoer. De regel geldt voor iedereen vanaf zestien jaar.

De pas blijft er van kracht totdat ziekenhuizen geen operaties hoeven uit te stellen, zei minister van Volksgezondheid Olivier Véran woensdag. Daar lijkt het land nu nog ver van verwijderd: er liggen ruim 3.600 mensen op de intensive care. Volgens Véran moet dat aantal eerst dalen tot ongeveer duizend, meldt France 24.

Wel worden de regels omtrent de coronapas wat versoepeld. Ook mensen die 'slechts' twee doses van een coronavaccin hebben, krijgen straks een groen vinkje als ze óók besmet zijn geweest. Frankrijk verwacht de coronapas voor juli af te kunnen schaffen.

België

De huidige situatie:

Vaccinatiebewijs: 270 dagen geldig

Herstelbewijs: 180 dagen geldig

Vanaf 1 maart:

Vaccinatiebewijs: 150 dagen geldig

Herstelbewijs: 150 dagen geldig

In het land geldt net als in Nederland een 3G-beleid. Om bijvoorbeeld de horeca in te komen, moet je dus kunnen aantonen dat je gevaccineerd (met booster), genezen of getest bent.

Premier Alexander De Croo verwacht niet dat het coronabewijs nog lang nodig is. "Als we na omikron zien dat de besmettingen gestabiliseerd zijn en dat de situatie in onze ziekenhuizen gestabiliseerd is, dan zullen we het gebruik van het coronabewijs tegen het licht houden en laat het duidelijk zijn: we zullen dit soort certificaat geen dag te lang gebruiken", zo zei hij afgelopen week op een persconferentie.

In Brussel vond eind januari nog een groot protest plaats tegen de coronamaatregelen. In Brussel vond eind januari nog een groot protest plaats tegen de coronamaatregelen. Foto: EPA

Denemarken

Vaccinatiebewijs: geen geldigheidsduur

Herstelbewijs: 180 dagen

Coronatoegangsbewijs is afgeschaft

In Denemarken is geen geldigheid voor vaccinatie vastgesteld en 180 dagen voor herstelbewijzen. Denemarken is echter per 1 februari 2022 gestopt met de inzet van het CTB. De regering ziet het coronavirus namelijk niet langer als grote bedreiging voor de volksgezondheid.

Landen om ons heen hebben de afgelopen weken ook versoepeld, maar niet zo rigoureus als Denemarken. Het land is tijdens de pandemie wel vaker voorloper geweest op dit gebied: in augustus zei het land het coronavirus niet meer als bedreiging voor de samenleving te zien, waarna in september alle maatregelen werden geschrapt. Twee maanden later werd de coronapas toch weer ingevoerd, waarna nog meer restricties volgden.

Oostenrijk

Vaccinatiebewijs zonder boosterprik: 180 dagen

Vaccinatiebewijs na boosterprik: 270 dagen

Herstelbewijs: 180 dagen

De Oostenrijkse regering zei vorige week echter een uitzondering te maken voor jongeren die nog niet geboosterd (kunnen) zijn. Voor hen is een vaccinatiebewijs tot 210 dagen (zeven maanden) na de laatste prik geldig.

In tegenstelling tot andere buurlanden, lijkt de Oostenrijkse regering voorlopig nog niet van het CTB af te stappen. Eerst wil het land de vaccinatiegraad omhoog krikken. Oostenrijk is het eerste land in de Europese Unie dat volwassenen verplicht zich met een coronavaccin te laten inenten.

De politie zal om vaccinatiebewijzen vragen bij bijvoorbeeld verkeerscontroles. Ongevaccineerden riskeren een boete tot 600 euro. Deze boete kan bij de rechtbank worden aangevochten. Als de weigeraar verliest, kan het bedrag oplopen tot 3.600 euro.

Verenigd Koninkrijk

Vaccinatiebewijs: geen geldigheidsduur

Herstelbewijs: 180 dagen

Sinds 27 januari is de coronapas echter niet meer verplicht, maar bedrijven mogen er wel nog naar vragen als ze dat willen. De regering heeft het voornemen om het CTB helemaal te schrappen.

De Britse premier Boris Johnson is nog wel positief over de coronapas. Volgens hem heeft zijn regering met de zogeheten plan B-regels (waaronder de coronapas valt) "succesvol extra tijd gekocht" om de boostercampagne op te starten. Onder meer door die campagne konden volgens Johnson de meeste maatregelen worden geschrapt.