Ernst Kuipers noemt de inzet van het 3G-beleid - en dus het coronatoegangsbewijs - "in deze fase van de pandemie nog noodzakelijk". Dat schrijft de minister van Volksgezondheid in reactie op bijna 150 ingestuurde Kamervragen, nadat een onderzoek van de TU Delft had aangetoond dat het beleid momenteel vrijwel geen effect heeft.

Wat betekenen het 3G-, 2G- en 1G-beleid? Bij een 3G-beleid kan je gebruikmaken van voorzieningen als je gevaccineerd, genezen of negatief getest bent.

Bij een 2G-beleid geldt dat je alleen naar binnen mag als je gevaccineerd of genezen bent.

Bij een 1G-beleid moeten zowel gevaccineerden als ongevaccineerden zich overal preventief laten testen.

Het onderzoek, dat door Kuipers was aangevraagd, concludeerde dat 3G medio januari het reproductiegetal met 5 procent kon laten dalen. De minister vertelde op de laatste coronapersconferentie dat de daling 15 procent betrof, maar erkende later dat hij daarmee uitging van het optimaalste scenario. De maatregel zou moeten worden uitgebreid naar veel meer locaties om die daling te bewerkstelligen.

Hoofdonderzoeker bij de TU Delft Niek Mouter erkende eerder deze week in gesprek met NU.nl dat het effect van de maatregel sindsdien mogelijk nóg verder is gedaald. Epidemiologen zien zelfs mogelijkheden om het beleid af te schaffen. Die discussie kan in ieder geval volgens hen worden gevoerd.

Bij groot aantal infecties worden enorme aantallen besmettingen voorkomen

Kuipers schrijft aan de Kamer dat hij de conclusies van het rapport "in grote lijnen onderschrijft". Hij stipt echter aan dat het onderzoek enkele onzekerheden bevat en sommige "corona-effecten" niet meegenomen konden worden.

Daarnaast benadrukt Kuipers dat het onderzoek heeft geconcludeerd dat 3G nog altijd een (beperkt) effect heeft. "Zeker bij een groot aantal infecties, is het absolute aantal besmettingen en ziekenhuisopnames dat kan worden voorkomen, groot."

Kuipers gaat inzet van 3G-beleid iedere maand toetsen met onderzoek

De minister erkent wél in de brief meermaals dat het effect van 3G is afgenomen én verder afneemt. Om de maatregelen te blijven rechtvaardigen, stelt Mouter voor dat het ministerie zijn onderzoek eens per drie tot vier weken opnieuw uitvoert. Kuipers laat weten dat advies over te nemen, maar schrijft dat nog geen nieuwe datum is gepland om het onderzoek opnieuw uit te voeren.

Over een veelgehoord verwijt, namelijk dat 3G mensenrechten inperkt, zegt Kuipers dat er bij het ministerie continu "proportionaliteitsberekeningen" worden uitgevoerd. Dat houdt in dat de effectiviteit van 3G wordt afgezet tegen de impact op grond- en mensenrechten. Kuipers verzekert dat de maatregel volgens die berekeningen momenteel te verantwoorden is.



Ten slotte schrijft Kuipers dat door de doorlopende ontwikkelingen én berekeningen het 3G-beleid bij het kabinet inmiddels een andere lading dekt. Zo kon het coronatoegangsbewijs eind vorig jaar ook nog andere coronaregels vervangen, zoals de anderhalvemeterregel. Daar is volgens Kuipers nu geen sprake meer van. "In het licht van de omikronvariant moet de inzet van een coronatoegangsbewijs als alternatief voor andere maatregelen opnieuw worden bezien", besluit de minister.