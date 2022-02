De effectiviteit van een booster neemt volgens Brits onderzoek na drie maanden sterk af. Dat roept vragen op over de toekomst van de boosterprik, zeker nu de Gezondheidsraad de prik niet nodig acht voor kinderen van twaalf tot en met zeventien.

Besmettingen met milde klachten worden drie maanden na een boosterprik nog maar in 25 tot 40 procent van alle gevallen voorkomen, terwijl de effectiviteit tegen ziekenhuisopnames daalt van 90 naar 75 procent, blijkt uit onderzoek van de Britse gezondheidsautoriteit.

Die studie wordt, naast andere internationale onderzoeken, door de Gezondheidsraad aangehaald in hun onderzoek naar een mogelijke boosterprik voor tieners tussen de twaalf en zeventien jaar.

Door de studies kan je grote kanttekeningen zetten bij de huidige geldigheidsduur van een vaccinatiebewijs: na een booster blijft de qr-code namelijk voor onbepaalde tijd geldig, terwijl de effectiviteit dus snel daalt. De raad schrijft zelfs dat er mogelijk "bredere en langdurigere" bescherming optreedt als iemand na de basisserie vaccins besmet raakt en herstelt.

Volledig voorkomen van besmettingen een 'utopie'

"Absoluut voorkomen van een besmetting met het coronavirus is waarschijnlijk een utopie, we zien al heel lang infecties bij gevaccineerden", zegt immunoloog Rory de Vries van het Erasmus MC. "Maar ondanks dat de vaccinaties minder beschermen tegen besmetting met de omikronvariant, is er wel een kleinere kans op een ernstige ziekte."

Hij legt uit dat bij een besmetting of infectie antistoffen en afweercellen in het lichaam worden opgebouwd. Die antistoffen herkennen de omikronvariant minder goed, waardoor je dus wél besmet kunt raken en ziek (symptomatisch) kunt worden, maar de afweercellen voorkomen alsnog dat je ernstig ziek wordt.

De meeste mensen hebben inmiddels een afweerreactie tegen het coronavirus opgebouwd door óf vaccinatie óf infectie. De Vries denkt dat daarom dit weleens de laatste landelijke boostercampagne bij gezonde mensen kan zijn geweest. "De boostercampagnes kunnen vergelijkbaar worden met de griepprik, waarbij risicogroepen nog wel regelmatig een prik zullen krijgen."

Virus ernstig verzwakt

Door die opgebouwde immuniteit is het virus ernstig verzwakt. Maar dat hoeft niet gelijk te betekenen dat de omikronvariant ook minder ziekmakend is.

Recent onderzoek in medisch tijdschrift New England liet zien dat de ziektelast voor ongevaccineerden nauwelijks verschilt tussen de delta- en omikronvariant. Dat betekent dat het virus dus niet per se minder ziekmakend is. In ieder geval niet voor ongevaccineerden.

De reden dat we dit - zeker met oplopende besmettingscijfers - niet terugzien in de ziekenhuiscijfers, komt volgens De Vries mede door die opgebouwde immuniteit in mensen die eerder geïnfecteerd of gevaccineerd zijn. "Het virus is iets verzwakt en moet tegelijkertijd standhouden in een populatie die al grotendeels een afweerreactie heeft opgebouwd."

Hoe staat het boosteren ervoor in Nederland? De boostercampagne voor volwassenen is nu een paar maanden onderweg

In Nederland heeft ongeveer 59,4 procent van de gevaccineerde volwassenen een boosterprik gehaald

Oud-minister Hugo de Jonge zei eerder dat het animo nog niet zo groot is als hij wil

De Gezondheidsraad adviseerde vrijdag om geen boosterprik aan te bieden aan de meeste adolescenten tussen de twaalf en zeventien jaar. Dat komt omdat de gezondheidswinst voor die tieners te gering is.

Regelmatig een boosterprik

Voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei in december dat we toegaan naar een situatie waarin mensen regelmatig een boosterprik zullen moeten halen. Nederland heeft daarvoor ook al ruim voldoende prikken ingekocht.

Het is nog onbekend of we die prikken ook zullen gebruiken. Slechts een handjevol landen is pas begonnen met het uitdelen van een vierde prik. Nederland heeft daar nog niet over beslist. Farmaceuten Pfizer/BioNTech en Moderna werken momenteel aan een aangepast vaccin voor de omikronvariant. Die zijn volgens De Jonges opvolger Ernst Kuipers op z'n vroegst eind april in Nederland beschikbaar.

Het RIVM verwijst in een reactie naar cijfers op zijn eigen website. Daaruit is op te maken dat een boosterprik iets meer bescherming biedt tegen ziekenhuis- en ic-opnames dan mensen die slechts de basisserie hebben afgerond. Dit gaat echter grotendeels over de periode dat de deltavariant nog dominant was. Het RIVM kan nog weinig zeggen over de effectiviteit van de boosters tegen omikron.

NU.nl heeft ook het ministerie van Volksgezondheid om een reactie gevraagd. Zodra die reactie er is zullen we deze toevoegen aan het artikel.