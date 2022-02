De Gezondheidsraad ziet geen medisch-wetenschappelijke redenen om jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar een boosterprik tegen COVID-19 aan te bieden. In verschillende andere landen gebeurt dit al wel. Welke redenen geven die landen om wél te prikken en waarom heeft de Gezondheidsraad anders besloten?

In België, Frankrijk, Duitsland en Italië worden boosters beschikbaar gesteld voor jongeren. Experts in die landen stellen dat de prik de bescherming tegen ernstige ziekte verbetert en de kans op virusverspreiding verkleint. Daarnaast beroepen zij zich deels op Amerikaanse adviezen.

Volg dit onderwerp Volgen Blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De Amerikaanse gezondheidsdienst FDA concludeerde dat de gezondheidsvoordelen van een boosterprik wél opwegen tegen de potentiële gezondheidsrisico's voor jongeren. De FDA baseerde zich onder meer op data uit Israël, waar jongeren al boosterprikken kregen. Israël had daartoe besloten op advies van het eigen ministerie van Volksgezondheid.

De Gezondheidsraad schrijft echter dat het Israëlische ministerie erkent dat "de gegevens over de impact van boosters in de adolescente populatie beperkt zijn".

Door het FDA-advies besloten andere EU-landen echter alsnog om jongeren een boosterprik aan te dienen. Dat deden ze nog voordat de Europese gezondheidsdienst EMA met een oordeel kwam. Daar verwijst de Gezondheidsraad ook naar in zijn advies: het nu al boosteren van jongeren zou offlabel zijn.

De Nederlandse experts ontvingen in december al een adviesaanvraag van het kabinet en moesten daarom nu al met een eigen oordeel komen. Belangrijk daarbij is dat het om een advies gaat; het kabinet kan zelf anders besluiten.

De Gezondheidsraad oordeelde vrijdag in tegenstelling tot de FDA dat er momenteel géén medisch-wetenschappelijke redenen zijn om een boosterprik aan te bieden. Het levert namelijk zeer beperkte gezondheidswinst op.

Zo blijkt uit internationale studies dat de kans op ziekenhuisopname door een besmetting met de omikronvariant van het coronavirus bij volwassenen 40 tot 60 procent kleiner is dan bij een besmetting met de deltavariant van het virus.

Voor adolescenten zijn nog weinig data beschikbaar, maar eerste onderzoeksresultaten tonen aan dat de percentages overeenkomen. Zij lopen dus al weinig kans om in het ziekenhuis te belanden.

Dat terwijl er bij de primaire vaccinaties een risico is op myocarditis, stipt de raad aan. Dat is een ontsteking van de hartspier. De bijwerking zou vooral optreden bij jonge mannen. Er zijn nog geen gegevens over de kans op myocarditis bij een boosterprik. Maar vanwege de beperkte gezondheidswinst van een boosterprik bij jongeren adviseert de Gezondheidsraad geen risico te nemen.

67 Gezondheidsraad: 'Boosteren van tieners heeft weinig zin'

Ook levert een boosterprik volgens de Gezondheidsraad weinig voordelen op voor de indirecte gezondheid. Hierbij kun je denken aan eenzaamheid of mentale problemen door lockdowns en quarantaineregels. "Veel beperkende maatregelen zijn echter losgelaten", stipt de raad aan.

Om die redenen willen de deskundigen voorlopig alleen boosterprikken beschikbaar maken voor jongeren met een ernstige afweersysteemstoornis en jongeren met kwetsbare familieleden. Zij kunnen bijvoorbeeld na een gesprek met een kinderarts de extra prik krijgen.

Dit zijn familieleden die volgens het RIVM tot een risicogroep behoren: Mensen van zeventig jaar of ouder

Volwassenen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn

Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik

Volwassenen met diabetes die niet goed ingesteld zijn en/of met complicaties

Volwassenen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie

Volwassenen met bijvoorbeeld een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken

Volwassenen met een hiv-infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts

Volwassenen met ernstige leverziekte

Volwassenen met zeer ernstig overgewicht

Volwassenen met het syndroom van Down

De Gezondheidsraad meldt in het advies dat de effectiviteit van de boosterprik na drie maanden sterk afneemt. Je bent na die periode nog voor 25 tot 40 procent beschermd tegen een coronabesmetting met klachten. Dat is twee tot vier weken na de prik nog 50 tot 75 procent.

Ook blijkt uit Amerikaanse en Engelse studies dat er na drie maanden veel minder ziekenhuisopnames worden voorkomen: 75 procent tegenover de aanvankelijke 90 procent. Het roept de vraag op wat het doel van de boosterprikken moet zijn. "De commissie is van mening dat boostervaccinatie niet als primair doel zou hebben om het reproductiegetal omlaag te brengen", schrijft de raad.

Het RIVM geeft aan nog erg weinig te weten over de impact van boosterprikken op de omikronvariant van het coronavirus. Verder zijn er alleen cijfers die aantonen dat de boosterprik iets beter helpt dan de basisprikken tegen ziekenhuis- en ic-opnames als gevolg van een besmetting met de deltavariant.