Vlak na het beëindigen van de recentste lockdown is het draagvlak voor het naleven van bepaalde coronaregels verder afgenomen, blijkt vrijdag uit nieuw gedragsonderzoek van het RIVM. Zo gaf maar 22 procent van de ondervraagden aan een mondkapje te dragen op drukke buitenlocaties. Wel lieten door het veranderende testbeleid weer meer mensen zich testen na klachten.

Nu bekend is dat mensen minder ziek worden door de omikronvariant, ziet het RIVM dat de ondervraagden zich minder zorgen maken om het coronavirus. Het draagvlak voor de maatregelen in het algemeen is dan ook afgenomen ten opzichte van de vorige meting. Die werd afgenomen vlak voor de lockdown, toen er nog veel onzekerheid was rondom de omikronvariant.

Mensen hebben vooral minder begrip voor het maximumaantal van vier bezoekers dat wordt aangeraden. Ook voor het thuiswerken en het advies om bij klachten in quarantaine te gaan is minder draagvlak.

Hoewel 80 procent van de mensen vóór het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes is, zegt slechts 60 procent ook achter het dragen hiervan in publieke buitenruimtes (zoals drukke winkelstraten) te staan. Nog geen kwart van de ondervraagden draagt daadwerkelijk een mondmasker in publieke buitenruimtes. In de binnenruimtes doet zo'n 88 procent dat.

Ook ventileren de deelnemers hun woning minder goed. In de nazomer zorgde nog zo'n 74 procent voor ventilatie van de woning, nu is dat nog maar 25 procent. Het draagvlak voor het naleven van de hygiëneregels en de anderhalvemeterregel is stabiel gebleven.

Zelftestbeleid zorgt voor betere naleving quarantaine

Opvallend is een stijging in het aantal mensen dat aangeeft zich te laten testen bij klachten. Volgens het instituut heeft dat te maken met het veranderde testbeleid. Het afnemen van een zelftest wordt nu ook aangeraden bij klachten, en pas na een positieve zelftest hoeven mensen naar de teststraat te gaan. Daardoor vinden de deelnemers het volgens de onderzoekers gemakkelijker om te testen bij klachten.

Het RIVM brengt de zelftesten ook in verband met een betere naleving van het quarantaineadvies. 63 procent van de mensen met klachten geeft aan thuis te blijven tot ze een negatieve testuitslag hebben, tegenover 44 procent in de vorige meetronde. Door het afnemen van een zelftest kunnen mensen nu sneller naar buiten.

Hoewel quarantaine beter wordt nageleefd, is dat niet het geval voor isolatie. Na een positieve test blijven steeds minder mensen binnen. Nog maar 56 procent van de ondervraagden geeft aan thuis te blijven na een positieve testuitslag, tegenover 65 procent in de vorige meetronde. Positief geteste mensen gingen vooral naar buiten om een luchtje te scheppen of de hond uit te laten.