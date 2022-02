De Gezondheidsraad ziet geen medisch-wetenschappelijke redenen om vrijwel alle jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar een boosterprik aan te bieden. Dat schrijft het adviesorgaan vrijdag in een advies aan de minister van Volksgezondheid.

Voor jongeren met een ernstige afweerstoornis of met kwetsbare familieleden moet individueel maatwerk worden geleverd, schrijft de Gezondheidsraad. Dit betekent dat de jongere bijvoorbeeld een boosterprik kan regelen na een gesprek met een kinderarts.

Het is niet duidelijk wat het advies van de Gezondheidsraad betekent voor de vaccinatiebewijzen van deze groep. Sinds 8 februari is een vaccinatiebewijs nog maar 270 dagen geldig, oftewel negen maanden na de laatste prik van de primaire vaccinatie (geen booster). Voor mensen die al een booster hebben gehaald, is het coronabewijs vooralsnog onbeperkt geldig.

Ook is het niet duidelijk welke opties jongeren hebben als ze een boosterprik nodig hebben voor een reis. "Dat valt buiten ons mandaat", aldus het adviesorgaan. Het ministerie van Volksgezondheid moet het advies van de Gezondheidsraad nog beoordelen en kan hier dus zelf een besluit over nemen.

Marianne Geleijnse, vicevoorzitter van de Gezondheidsraad, erkent de ongemakken die het mogelijk oplevert voor gezinnen die met tieners op reis willen. "Maar vaccinatie is een medische interventie en nemen we serieus. De gezondheidswinst voor de meesten in deze groep is te gering om een vaccin te adviseren."

Volg dit onderwerp Volgen Blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Boosterprik levert de groep maar zeer beperkte gezondheidswinst op

Een boosterprik levert twaalf- tot en met zeventienjarigen slechts zeer beperkte gezondheidswinst op. Dat geldt ook voor jongeren binnen een hoogrisicogroep. Ook heeft het vaccineren van deze leeftijdsgroep geen belangrijk effect op de verspreiding van het coronavirus in zijn algemeenheid, beargumenteert de Gezondheidsraad.

Gevaccineerde tieners die met de omikronvariant besmet raken, hebben volgens de deskundigen een minimale kans om in het ziekenhuis te belanden. Ook is de kans op de ernstige ontstekingsziekte MIS-C klein bij gevaccineerde tieners. Daarentegen geeft een vaccinatie wél een risico op de ernstige bijwerking myocarditis, een ontsteking van de hartspier.

Van de twaalf- tot en met zeventienjarigen is 67 procent volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Zij konden sinds de zomer van 2021 prikken halen, omdat dit volgens de Gezondheidsraad indirecte gezondheidswinst zou opleveren. "In de huidige situatie waarin veel beperkende maatregelen zijn losgelaten en de omikronvariant dominant is, biedt een boostervaccinatie geen relevante indirecte gezondheidswinst meer voor deze groep", aldus het adviesorgaan.

Geleijnse zegt dat alleen als 60 procent van alle gevaccineerde pubers een boosterprik zou halen, er een zeer klein effect is op de verspreiding van het coronavirus. "Alleen dan moet je wel die vaccinatiegraad halen en het is twijfelachtig of dat zou lukken. Je kunt niet een tiener inzetten voor de bestrijding van de pandemie als die tiener er zelf te weinig voordeel van heeft."

Minister vroeg al in december om advies

Voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge had al in december om een advies gevraagd. Maar dit liet relatief lang op zich wachten, mede doordat het Europese geneesmiddelenbureau EMA zich er nog altijd niet over heeft uitgelaten. Hoewel dit niet direct een rol speelde bij de vertraging bij de Gezondheidsraad, legt een woordvoerder uit dat dit de vraag wel complexer maakte.

De vaccins die nu als boosterprik gebruikt mogen worden, zijn alleen bedoeld voor volwassenen. In Nederland heeft ongeveer 59,4 procent van de gevaccineerde volwassenen een boosterprik gehaald.

Oud-minister De Jonge zei eerder dat het animo voor de boosterprik nog niet zo groot is als hij wil. Slechts in een enkele leeftijdsgroep zou een opkomst van 80 procent worden gehaald. Bij vrijwel alle GGD's is het mogelijk om nu zonder afspraak een booster te krijgen. Sommige vaccinatielocaties zijn door het gebrek aan animo inmiddels alweer dicht.