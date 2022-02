De Gezondheidsraad brengt vrijdag een advies uit over het toedienen van een boosterprik aan jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar. De vorige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, had eind december om het advies gevraagd.

Inmiddels heeft meer dan de helft van de volwassenen een boosterprik gekregen. Het was voor jongeren nog altijd niet mogelijk om een extra dosis te halen, terwijl in de huidige coronagolf juist veel jongeren positief testen.

De vaccins die tot nu toe zijn goedgekeurd voor gebruik als boosterprik, zijn alleen goedgekeurd voor toediening aan volwassenen. Er zijn nog geen boostervaccins voor minderjarigen goedgekeurd.

De Jonge had de Gezondheidsraad daarom ook gevraagd of er eventueel al begonnen kan en moet worden met het boosteren van de jongeren, of dat het beter is om te wachten tot er een vaccin is dat is goedgekeurd voor jongeren.