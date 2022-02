Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland is verontwaardigd over een donderdag gepubliceerde video van FVD waarin GGD-medewerkers in een kwaad daglicht worden gesteld. De FVD claimt met undercoverbeelden te kunnen bewijzen dat de GGD zich niet aan de regels houdt bij het inenten van kinderen. GGD GHOR Nederland neemt hier "krachtig stelling" tegen.

In de film is te zien hoe een minderjarige op een GGD-locatie zijn twijfels uit over het coronavaccin. Ook geeft hij aan dat zijn ouders het niet eens zijn met een vaccinatie. De medewerkers van de GGD reageren hierop door bijvoorbeeld te zeggen dat de kans op langdurige ziekte na een coronabesmetting "miljoenen keren zo groot" is als langdurige ziekte door het vaccin zelf. Een andere medewerker denkt mee hoe de minderjarige het geheim kan houden voor zijn ouders.

Volgens GGD GHOR Nederland is het beeldmateriaal uit de FVD-video niet accuraat. De jongere die met een undercovercamera naar de GGD ging, heeft "langdurige gesprekken" op de locatie gehad, aldus de koepelorganisatie. De beelden zijn vervolgens geknipt, geplakt en uit hun context gehaald. Ook zijn de GGD's voor publicatie niet om wederhoor gevraagd.

Minderjarigen mogen zelf beslissen of ze een vaccin nemen of niet. Als zij zonder ouders op een vaccinatielocatie komen, zal een medewerker vragen of ze het met hun ouders hebben besproken. "Bij het vaccineren van tieners en kinderen werken de GGD's met aandacht en grote zorgvuldigheid door hen goed te informeren over de voors en tegens", laat GGD GHOR Nederland weten.

Volgens GGD GHOR Nederland kunnen de beschuldigingen van de FVD invloed hebben op de veiligheid van de medewerkers. Eerder zijn onder meer al politici, leden van het Outbreak Management Team (OMT) en journalisten bedreigd door complotdenkers.

FVD blijft bij de beschuldigingen en noemt de reactie van GGD GHOR Nederland "beschamend". Dat de koepelorganisatie van "knip- en plakwerk" spreekt vindt de partij "teleurstellend", zegt een woordvoerder.