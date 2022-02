Het Oostenrijkse Hogerhuis heeft donderdag in navolging van het Lagerhuis ingestemd met de wet voor invoering van een algemene vaccinatieplicht. Oostenrijk is het eerste land in de Europese Unie dat volwassenen verplicht zich met een coronavaccin te laten inenten.

Bepaalde groepen zijn uitgezonderd van de vaccinatieplicht, bijvoorbeeld zwangere vrouwen en mensen die recent COVID-19 hebben gehad. De plicht gaat veel verder dan die in andere landen. In Griekenland en Italië moeten bijvoorbeeld alleen de oudste inwoners zich vaccineren.

De wet gaat in zodra die is ondertekend door de president en bondskanselier, maar er wordt pas vanaf 15 maart gehandhaafd. De politie zal om vaccinatiebewijzen vragen bij bijvoorbeeld verkeerscontroles. Ongevaccineerden riskeren een boete tot 600 euro. Deze boete kan bij de rechtbank worden aangevochten. Als de weigeraar verliest, kan het bedrag oplopen tot 3.600 euro.

Bondskanselier Karl Nehammer wil met de strenge coronamaatregel de impact van toekomstige besmettingsgolven aanzienlijk verminderen en nieuwe lockdowns voorkomen. Met een vaccinatieplicht kan "de hele samenleving weer in vrijheid leven", aldus Nehammer.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over het coronavirus

De laatste goedkeuring van het parlement komt op een moment waarop de coronabeperkingen in het land juist worden versoepeld. Nu de druk op de ziekenhuizen is afgenomen, is deze week na ruim twee maanden een einde gekomen aan de lockdown voor ongevaccineerden. Daarnaast krijgt deze groep later deze maand weer toegang tot onder meer niet-essentiële winkels en horecazaken.

Ruim 75 procent van het Oostenrijkse volk heeft minstens één coronaprik gehad. Een iets kleinere groep, bijna 69 procent, heeft een geldig coronacertificaat. Dat is iets minder dan vorige week, omdat de geldigheidsduur van vaccinatiebewijzen op 1 februari is ingekort. Volledig gevaccineerden verliezen nu niet na negen, maar na zes maanden hun certificaat als ze geen boostershot hebben gehad.