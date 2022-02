De eerste groene vinkjes in de CoronaCheck-app vervallen niet vrijdag, maar vanaf volgende week dinsdag. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid donderdag. Eerder werd nog uitgegaan van 4 februari, maar dat wordt 8 februari.

"Hoewel de bescherming van de coronavaccins tegen ziekenhuisopname nog steeds erg hoog is, neemt de bescherming tegen overdracht en ziek worden van het virus geleidelijk af", laat het ministerie weten. Daarom verliest het coronatoegangsbewijs zijn geldigheid ruim 38 weken na de tweede prik.

Het toegangsbewijs was in eerste instantie onbeperkt geldig na vaccinatie, maar dat is veranderd. Het bewijs is nu nog 270 dagen geldig na de tweede prik. Wie is hersteld van het coronavirus krijgt nog 180 dagen een groen vinkje in de CoronaCheck-app.

Na de boosterprik is het vinkje vooralsnog onbeperkt geldig. Daarmee wil het ministerie de geldigheid van het coronatoegangsbewijs gelijktrekken met andere EU-landen.

Als de nieuwe regels vrijdag in waren gegaan, zouden naar schatting ruim een half miljoen mensen hun groene vinkje kwijtraken. Zij moeten zich dan laten testen als ze bijvoorbeeld naar een horecazaak of de bioscoop willen of een vliegreis willen maken. Dit treft vooral mensen die nog geen boosterprik hebben gehad.