Het RIVM en de GGD kunnen de gigantische toename van het aantal positieve tests de laatste weken nauwelijks aan. Het roept de vraag op hoeveel nut het eigenlijk nog heeft om massaal te testen. Dat nut is er nog wel degelijk, zeggen experts tegen NU.nl, maar het is ook een goed moment om het testbeleid te heroverwegen.

Afgelopen week registreerde het RIVM voor het eerst meer dan een half miljoen besmettingen in een week tijd. Woensdag werd bekend dat het aantal positieve coronatests dat de afgelopen weken nog niet is geregistreerd, weer tot boven de 100.000 is opgelopen.

Het roept de vraag op of de voordelen van het veelvuldig testen - zicht houden op het virus en op die manier uitbraken indammen - nog wel opwegen tegen de nadelen. Het virus zit immers al overal en het bron- en contactonderzoek is al maandenlang afgeschaald.

Volgens viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen is het bij de huidige aantallen de vraag hoe precies de cijfers moeten zijn. "We zitten zo op een miljoen besmettingen per week, verwacht ik. Hoeveel cijfers achter de komma wil je dan nog hebben?", vraagt de hoogleraar zich af.

"Om zicht te houden op de epidemie hoeven we niet alle positieve tests uit te pluizen. Qua besmettingen kan je eigenlijk spreken van veel, heel veel of superveel. Daarbinnen maakt het verder niet veel uit."

Louis Kroes, hoogleraar klinische virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), onderschrijft die woorden. "Of het nou 50.000, 75.000 of 100.000 besmettingen per dag zijn, daar zit niet zoveel verschil in. Verder uitbreiden van testcapaciteit heeft nu relatief weinig nut. De informatie dat er veel besmettingen zijn hebben we wel."

Blijven testen, maar heroverwegen hoe

Beide virologen vinden het dus geen onoverkomelijk probleem als we de exacte besmettingscijfers niet in beeld hebben, maar het testen helemaal achterwege laten achten ze niet verstandig.

Kroes: "De informatie wie wel en niet geïnfecteerd is, blijft daarin van belang. Het testen is vooral een instrument om de verspreiding te beheersen. De gedachte om na te denken hoe je dat precies doet, is wel terecht."

Met minder testen zijn we het zicht niet meteen kwijt, maar we moeten nadenken over de volgende stap om de epidemie in de gaten te houden, zegt Niesters. Hij pleit ervoor om positieve zelftests niet meer te laten bevestigen door een PCR-test bij de GGD.

"90 procent van de gevallen geeft hetzelfde resultaat. De zelftests zijn goedgekeurd door het RIVM, dan moet je er ook op kunnen vertrouwen. Het hoeft ook niet allemaal door de overheid gevolgd te worden. Dat gebeurt met bijvoorbeeld de griepmelder ook al niet. "

Kroes is het daar grotendeels mee eens, maar vindt dat de centrale registratie van de GGD een groot voordeel geeft. "Zelftesten zijn een adequate manier om besmettingen te volgen, maar het zal in de praktijk lastig zijn om daar voor beleid op te sturen."

Niet te vroeg juichen door lage ziekenhuiscijfers

Doordat de omikronvariant minder ziekmakend is dan eerdere varianten, lopen de ziekenhuiscijfers niet meer parallel aan de besmettingscijfers. Desondanks is volgens beide experts waakzaamheid nog geboden.

"Corona is nog altijd een categorie A-ziekte waar een meldingsplicht voor is. De toekomst voorspellen is een moeilijke bezigheid. Het virus heeft al laten zien de neiging te hebben om zich niet aan onze leerboeken te houden. Met omikron is er weer een andere speler op het veld, die zich anders gedraagt dan eerdere varianten", aldus Niesters.

Volgens Kroes is er ondanks de "astronomische" besmettingscijfers reden om optimistisch te zijn, maar hij wil waken voor te vroeg juichen vanwege de lage ziekenhuiscijfers.

"Het risico op volle ziekenhuizen is ver weg, daar maken we ons niet meer zo druk om. Alleen is het wat te snel geconcludeerd om te zeggen dat we niets meer hoeven te doen. Van omikron word je weinig ziek, maar het blijft een vervelende ziekte. Het testen heeft nog steeds zin, dat moeten we niet risicovol op de proef stellen."