Het aantal mensen dat een boostervaccinatie tegen COVID-19 haalt, neemt af. Volgens een woordvoerder van GGD GHOR Nederland gaan GGD's op lokaal niveau proberen om mensen over te halen de prik te nemen. Komende weken krijgen asielzoekers hun boostervaccin.

Regionale GGD's werken samen met onder meer religieuze instellingen, universiteiten en buurthuizen om de vaccinatiegraad onder verschillende groepen mensen te verhogen. Dat gebeurt niet alleen voor de boosterprik, ook worden er nog steeds eerste en tweede coronaprikken gezet, legt de woordvoerder uit.

Het aantal eerste en tweede vaccinaties is wel klein. Zo haalden vorige week zevenduizend mensen van twaalf jaar en ouder een eerste corona-inenting.

De GGD's richten zich vooral op gemeenten en wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. Zo zijn afgelopen weken de winteropvanglocaties voor dak- en thuislozen in onder meer Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag bezocht.

Voor het uitdelen van boosterprikken aan asielzoekers gaan de GGD's naar asielzoekerscentra toe, tenzij de locatie erg klein is. Dan worden bewoners gevraagd naar een reguliere GGD-locatie te komen.

In Amersfoort wordt eens per week gevaccineerd in de Adventkerk, waar veel mensen op afkomen. "Van buurtbewoners tot ongedocumenteerden", zegt de woordvoerder. Aanstaande vrijdag houdt de GGD In Amsterdam-Noord een prikactie in moskee Al Houda en in Den Haag in moskee Al Madinah. Ook worden komende tijd weer tijdelijke priklocaties in ziekenhuizen geopend, zoals in het Ikazia Ziekenhuis en het Erasmus MC, beide in Rotterdam.

"Iedereen is zich bewust dat we voor de laatste groep ongevaccineerden, twijfelaars en mensen die zich nog niet hebben laten boosteren, extra moeite moeten doen", aldus de woordvoerder van de GGD.