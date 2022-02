Treinen die niet rijden, vliegtuigen die aan de grond blijven en het gft-afval dat een keertje niet wordt opgehaald: vooralsnog lijkt het land nog niet vast te lopen door coronaverzuim. Maar de roosters staan wel overal onder druk. Waar geschrapt kan worden, wordt geschrapt, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl langs diverse sectoren.

Zowel KLM als de NS meldde onlangs als gevolg van het oplopende verzuim niet volgens de dienstregeling te kunnen werken. Hierbij gaat het om zowel personeel dat ziek is geworden van het coronavirus als werknemers die vanwege een besmetting in isolatie moeten.

Niet veel later liet Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aan NU.nl weten de roosters niet meer rond te krijgen door het toegenomen verzuim. Daardoor kunnen minder vliegtuigen opstijgen en landen op Schiphol. "We zien een sterke toename van het aantal ziekmeldingen onder luchtverkeersleiders en van collega's die in quarantaine zitten", liet LVNL weten.

ProRail, de verkeersleider voor het spoor, ziet het verzuim ook flink toenemen. "En we hebben al langer te maken met personeelstekorten. In combinatie met het toenemend verzuim door corona is het een enorme uitdaging om alle roosters rond te krijgen en de treinen te laten rijden", laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Afvalinzamelaars zitten er helemaal doorheen

Bij Enexis, netbeheerder voor Noord-, Oost- en Zuid-Nederland, loopt het verzuim ook op, maar is de nood nog niet aan de man.

Voor waterbedrijf Evides zorgt de pandemie ook niet voor grote problemen. Het verzuim ligt op een normaal niveau. "Verzuim en quarantaine hebben geen invloed op de continuïteit van het maken van drinkwater", aldus een woordvoerder.

Bij afvalophaaldiensten was de situatie in de afgelopen weken "echt nijpend", zegt Wendy de Wild, directeur van de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren (NVRD). Vrijwel alle vuilophaaldiensten vallen onder die branchevereniging.

De versoepeling in de quarantaineregels geeft wat lucht, maar volgens De Wild blijft het spannend. Ze ziet dat personeel er helemaal doorheen zit, doordat mensen in één week soms vijftig uur moesten werken om de roosters rond te krijgen.

Daarnaast nemen verschillende afvalinzamelaars maatregelen. Zo heeft kantoorpersoneel in de buurt van Den Haag een spoedcursus gekregen om in geval van nood bij te kunnen springen. En in Culemborg en Tiel wordt het gft-afval nu maar eens in de vier weken opgehaald in plaats van tweewekelijks.

Als het nodig is, gaat de uitvaartverzorger anders plannen

De politie heeft met een hoger verzuimpercentage (5,6 procent) te maken dan voor de coronacrisis. "Maar niet dusdanig hoog dat het problematisch is", licht een woordvoerder toe. Wel moeten roosters aangepast worden, maar dat leidt landelijk nog niet tot problemen bij de inzet van agenten.

Bij uitvaartverzorger Monuta ligt het verzuimpercentage 2 procentpunt hoger dan normaal. Dat zorgt ervoor dat "de bedrijfsvoering onder druk komt te staan", zegt een woordvoerder. Vooralsnog kan Monuta het verzuim opvangen door personeel in andere uitvaartcentra in te zetten. "En als het echt nodig is, gaan we anders plannen", aldus de woordvoerder.

Vorige week testten ruim een half miljoen mensen positief op het coronavirus. Dat is bijna 45 procent meer dan in de week ervoor. Al vijf weken op rij testen er elke week meer personen positief.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) waarschuwde tijdens de laatste coronapersconferentie al dat er met 65.000 besmettingen per dag wekelijks een half miljoen mensen in isolatie moeten. En dan gaat het nog niet eens om de mensen die uit voorzorg in quarantaine moeten.