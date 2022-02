Op ons reactieplatform NUjij waren er veel vragen over de geldigheid van een coronavaccinatiebewijs voor tieners die nog niet in aanmerking komen voor een booster. Nederlanders onder de achttien jaar hoeven zich echter tot zeker mei geen zorgen te maken. Ook een skivakantie in Oostenrijk niet in gevaar, omdat dat land de geldigheidsduur voor jongeren met een maand verlengd heeft.

Sinds 1 februari is een toegangsbewijs in Nederland 270 dagen (oftewel negen maanden) geldig na de laatste 'gewone' prik (dus geen booster). Voor mensen die al een booster hebben, is het vooralsnog onbeperkt geldig.

Maar Nederlanders in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar kunnen nog geen boosterprik halen. De Gezondheidsraad is eind december al door het kabinet gevraagd om hierover een advies uit te brengen, maar dit laat langer op zich wachten. Ook het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft zich er nog niet over uitgelaten.

Gelukkig hoeven tieners zich nog geen zorgen te maken. Zij konden op z'n vroegst in augustus volledig gevaccineerd zijn. Met een termijn van 270 dagen (ongeveer negen maanden) zouden de eerste coronatoegangsbewijzen van tieners in mei verlopen. De verwachting is dat er tegen die tijd wel een advies ligt, al is nog niet duidelijk wanneer dat advies precies komt.

Mocht de Gezondheidsraad positief zijn over boosterprikken voor tieners, dan kunnen zij die waarschijnlijk snel na het advies halen. Als de Gezondheidsraad boosters voor jongeren niet nodig acht, zal dat voor hen ook geen voorwaarde zijn voor een geldig vaccinatiebewijs.

132 Halen we straks elk jaar een boosterprik?

Oostenrijk maakt uitzondering voor jongeren

Ondanks pogingen van de Europese Unie om de regels in lidstaten zo veel mogelijk gelijk te trekken, hebben sommige landen strengere regels dan andere.

Zo is een vaccinatiebewijs in Oostenrijk, het voor Nederlanders belangrijkste wintersportland, na 180 dagen niet meer geldig voor een QR-code. Dat leidde tot veel ongeruste NUjij'ers, die zich afvroegen of dat betekende dat hun kinderen jonger dan achttien jaar niet op wintersport naar Oostenrijk konden.

De Oostenrijkse regering zei vorige week echter een uitzondering te maken voor jongeren die nog niet geboosterd (kunnen) zijn. Voor hen is een vaccinatiebewijs tot 210 dagen (zeven maanden) na de laatste prik geldig.

Ongeboosterde jongeren die in augustus volledig gevaccineerd waren, kunnen dus tot zeker tot maart Oostenrijk gewoon binnenkomen. Wel moeten zij daar een negatieve test overleggen om niet in quarantaine te hoeven.