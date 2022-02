Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen nam de afgelopen weken sterk af, maar dat betekent niet dat de druk op de zorg in zijn geheel even snel afneemt. Zorgverleners in de eerstelijnszorg, zoals huisartsen en wijkverpleging, vertellen aan NU.nl dat zij de druk juist verder zien toenemen.

Ondanks een recordaantal besmettingen belanden er nu minder mensen met COVID-19 in het ziekenhuis dan eerder. De te verlenen zorg komt daardoor meer op de schouders van de eerstelijnszorg. Het gaat dan om zorg waar mensen zonder verwijzing van een medisch deskundige gebruik van kunnen maken.

Al in november stelden de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), branchevereniging voor zorgorganisaties Actiz en beroepsvereniging V&VN dat alleen hoogstnoodzakelijke zorg thuis nog mogelijk was. Een woordvoerder van ActiZ bevestigt dat dit nog steeds zo is.

"De druk op de wijkverpleging is nog steeds heel erg hoog en neemt nog toe. Het verzuim is hoger dan ooit. Veel cliënten krijgen daardoor al minder of andere zorg dan ze gewend zijn en dat zal voorlopig niet anders worden."

Dat het verzuim in de zorg hoger dan ooit is, bleek vorige week uit cijfers van onderzoeksbureau Vernet, dat zich specifiek bezighoudt met het in kaart brengen van verzuim en inzetbaarheid in de zorgsector. In het laatste kwartaal van 2021 kwam het verzuimpercentage over de hele zorgbranche uit op 8,24 procent.

De cijfers voor het eerste kwartaal van 2022 zijn nog niet binnen, maar de LHV en Actiz horen van aangesloten praktijken en organisaties dat de druk nog steeds toeneemt. De druk die eerst in de ziekenhuizen gevoeld werd, lijkt zich te verplaatsen naar andere plekken in de zorgketen. Of dat specifiek het gevolg van de omikronvariant van het virus is, kunnen de woordvoerders nog niet met zekerheid zeggen.

Zorg buiten ziekenhuis blijft zich opstapelen

Ook de huisartsen zien de drukte nog niet afnemen. Wanneer bijvoorbeeld een coronapatiënt na een ziekenhuisopname naar huis mag, valt het monitoren van het verdere hersteltraject onder de verantwoordelijkheid van de huisarts, legt een woordvoerder van de LHV uit. Dat komt boven op de zorg voor mensen die niet zo ziek worden dat ze naar het ziekenhuis moeten, maar zich wel zorgen maken over hun klachten en daarover bellen.

"Het is een stapeling van werkzaamheden. Sommige praktijken moeten als gevolg van verzuim en quarantaineregels zelfs dicht. Dat wordt dan regionaal opgevangen door andere huisartsen, zodat patiënten niet voor een dichte deur staan. Maar het werk wordt wel met minder mensen gedaan. Dat betekent dus een hogere werkdruk."

Volgens de woordvoerder is de druk bij huisartsen niet overal in het land even groot. In de noordelijke provincies krijgen huisartsen beduidend minder te maken met coronapatiënten dan bijvoorbeeld in de Randstad. In tegenstelling tot de ic-capaciteit, kunnen patiënten bij huisartsen echter niet landelijk verspreid worden.

LHV pleit al langer voor grootschalige opvanglocaties waar mensen kunnen worden opgenomen die niet (meer) in het ziekenhuis terechtkunnen, maar ook niet thuis kunnen verblijven. "Dat soort locaties zijn er in de eerste corona-uitbraak ook her en der geweest in het land." Ook wordt gekeken naar manieren om meer mensen thuis te monitoren, al moet dat "per keer en per huisartsenpraktijk" worden bekeken.

Actiz ziet de recente versoepeling van de quarantaineregels als een hoopvolle ontwikkeling, omdat de nieuwe regels meer ruimte bieden om "mensen die gevaccineerd en klachtenvrij zijn op een veilige manier te kunnen laten werken". Veel van de afgeschaalde thuiszorg kan echter ondanks de nieuwe regels nog niet hervat worden, waardoor nog grotere achterstanden dreigen.