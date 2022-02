Het RIVM heeft de afgelopen week 530.015 positieve tests geregistreerd, zo blijkt dinsdag uit de weekcijfers. Dat is een stijging van bijna 45 procent en voor de vijfde week op rij een nieuw record. De stijging van de ziekenhuisopnames was in dezelfde periode 11 procent.

De stijging van het aantal positieve tests is er ondanks een achterstand van ruim 81.000 meldingen van de GGD's naar het RIVM sinds 18 januari. Vorige week was het aantal positieve tests 366.120.

Ruim 1.019.496 mensen lieten zich testen bij de GGD. Dat is 7 procent meer dan de week ervoor en betekent het grootste aantal afgenomen testen in een week sinds het begin van de epidemie. 56,1 procent van de afgenomen tests was positief. Ook dat is een record.

Het grootste aantal meldingen per 100.000 inwoners was te zien bij de dertien- tot zeventienjarigen. De grootste stijging in het totale aantal meldingen was de afgelopen week in de leeftijdsgroepen nul tot twaalf jaar en dertien tot zeventien jaar.

Ziekenhuisopnames stijgen minder hard dan positieve tests

Het aantal ziekenhuisopnames steeg van 951 vorige week naar 1.056. Van de opnames van vorige week waren er 78 op de intensive care. De week ervoor ging het om 66 intensivecareopnames. Het aandeel opnames op de intensivecareafdelingen is vrijwel hetzelfde gebleven.

Het reproductiegetal (R) is iets toegenomen, van 1,19 tot 1,20. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 120 anderen besmetten en dat het virus zich dus aan het verspreiden is. Het RIVM gebruikt de R-waarde van twee weken eerder, zodat een betrouwbare waarde kan worden geschat. Door de onderrapportage kan ook de R-waarde tijdelijk iets te laag uitvallen.

Opsplitsing mét en dóór corona nog niet compleet

Stichting NICE, die landelijke cijfers bijhoudt over coronapatiënten in de ziekenhuizen, maakt sinds vorige week een onderscheid tussen patiënten die vanwege COVID-19 zijn opgenomen en patiënten die positief testen op het coronavirus, maar om een andere reden in het ziekenhuis liggen.

Het RIVM laat weten dat nog niet alle ziekenhuizen de gegevens met onderscheid hebben aangeleverd. In 39 procent van de opnames waarbij sprake was van een coronabesmetting, was de opnamereden niet bekend.

COVID-19 was de belangrijkste of een van de redenen van ziekenhuisopname bij 76 procent van de patiënten met bekende opnamereden. Bij 59 procent was COVID-19 de belangrijkste reden van opname.

Bij 17 procent van de opgenomen patiënten met bekende opnameredenen ontregelde de SARS-CoV-2-besmetting een bestaande aandoening. Deze kwetsbare patiënten zouden zonder COVID-19 niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven worden.

Het aandeel bekende opnameredenen was op de ic's met 93 procent een stuk hoger dan op de verpleegafdelingen. De percentages met COVID-19 als een van de of de belangrijkste opnamereden waren vergelijkbaar met die op de verpleegafdelingen.