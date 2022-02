Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers wil de 2G-plannen van het kabinet opnieuw uitstellen. De bewindsman wil meer onderzoek laten uitvoeren, nu blijkt dat het instrument eigenlijk nauwelijks effect heeft, schrijft hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het lijkt een opmaat tot de definitieve verwerping van de omstreden maatregel.

Kuipers vraagt de Kamer te wachten met de wetsbehandeling totdat hij op basis van nieuw onderzoek kan concluderen of 2G nog "een proportionele maatregel kan zijn".

Dat lijkt een opmaat tot het volledig verwerpen van de maatregel. In de Tweede Kamer is er namelijk veel kritiek op 2G. Alleen VVD en D66 zagen een geldige QR-code voor enkel gevaccineerde personen of mensen die van COVID-19 zijn genezen als een geschikte manier om de samenleving weer een beetje te openen en open te houden.

Dat zou betekenen dat ongevaccineerden ondanks een negatieve coronatest geen toegang meer zouden hebben tot onder andere de horeca, cultuursector of evenementen.

Dinsdagmiddag zou de Kamer stemmen over een motie die het kabinet oproept de 2G-wet helemaal in te trekken, omdat de maatregel "een ernstige beperking van vrijheidsrechten" voor miljoenen Nederlanders zou zijn en zorgt voor "tweedeling in de samenleving".

Het leek er sterk op dat een meerderheid in de Kamer voor die motie zou gaan stemmen.

Volgens onderzoek heeft 2G weinig zin

De discussie ging aanvankelijk vooral over de tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden die de 2G-wet teweeg zou brengen. Bovendien leek het op vaccinatiedrang en daar had de Kamer zich al tegen uitgesproken.

Recent kwam daar een onderzoek van de TU Delft bij, waaruit blijkt dat 2G en 3G inmiddels een stuk minder effectief zijn vergeleken met de situatie in november, toen de deltavariant van het coronavirus nog dominant was in Nederland.

Met de intrede van de besmettelijkere omikronvariant - die op dit moment de overhand heeft - werkt de coronapas, in welke vorm dan ook, volgens de onderzoekers een stuk minder goed. Dat onderzoek voedde de weerstand in de Kamer tegen 2G nog meer.

Kuipers legt zich daar dinsdag bij neer. Het onderzoek van TU Delft laat zien dat "in de huidige epidemiologische situatie het verschil tussen de effectiviteit van 2G en 3G zodanig klein is, dat er geen noodzaak is voor een spoedige invoering" van 2G-wetgeving.

Kuipers was te optimistisch over onderzoeksresultaten

Het kabinet wilde de afgelopen weken 2G nog niet definitief in de ban doen. Premier Mark Rutte wilde de maatregel "niet weggooien", zei hij twee weken geleden in een Kamerdebat.

Kuipers hield zich vast aan een puur theoretische mogelijkheid uit het onderzoek: de veronderstelling dat 2G zou kunnen leiden tot ongeveer 15 procent minder besmettingen.

Maar dat kan alleen als 2G bijna overal wordt ingevoerd, behalve thuis en op scholen. Dus ook bij supermarkten en op de werkvloer. Voor dat laatste is zelfs nieuwe wetgeving nodig.

Daar komt bij dat de bescherming van vaccins steeds verder afneemt en mensen daardoor minder goed beschermd zijn bij een besmetting met de omikronvariant.

Het is nu aan het kabinet om met een nieuwe oplossing te komen. Deze week wordt een langetermijnstrategie verwacht. Daarin zet het kabinet uiteen hoe het virus de komende maanden onder controle gehouden kan worden en of 2G daar nog een rol in speelt.