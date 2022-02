Naar schatting 540.000 mensen verliezen vrijdag hun groene vinkje. Hun coronatoegangsbewijs wordt dan ongeldig omdat zij nog geen boosterprik hebben laten zetten, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in een Kamerbrief.

Het toegangsbewijs was in eerste instantie onbeperkt geldig na vaccinatie, maar dat is veranderd. Het bewijs is nu nog 270 dagen geldig na de tweede prik. Wie is hersteld van corona krijgt nog 180 dagen een groen vinkje bij het binnengaan van bijvoorbeeld een horecazaak.

Het kabinet scherpt de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs aan omdat bescherming door vaccinatie in de loop van de tijd afneemt. In antwoord op Kamervragen zegt Kuipers dat de kortere geldigheidsduur van het bewijs "ertoe kan leiden dat meer mensen een boostervaccinatie gaan halen".

De Europese Commissie dringt al langer aan op één geldigheidsduur voor alle EU-landen. De beperkte geldigheid voor Nederlanders werd in december aangekondigd door toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

Een deel van de oppositie wil snel debatteren over de regels. SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, FVD, SGP, JA21, Groep-Van Haga, DENK en BBB steunden een verzoek van de PVV en Kamerlid Pieter Omtzigt om de regels te behandelen tijdens het debat over de verlenging van de coronawet.