In Oostenrijk moeten alle ingezetenen van zeventien jaar en ouder zich laten vaccineren tegen COVID-19. Daarmee introduceert Oostenrijk als eerste land in de Europese Unie de vaccinatieplicht. De verplichting geldt niet voor mensen die zijn genezen van een besmetting met het coronavirus.

De verplichting begint op 1 februari, maar is in de praktijk pas afdwingbaar nadat beide Kamers van het parlement de wetgeving hebben goedgekeurd. Dat is waarschijnlijk later deze week het geval. Tot half maart wordt er nog niet actief gecontroleerd.



Volgens de officiële statistieken is 83 procent van de volwassen Oostenrijkers gevaccineerd. Na 15 maart riskeren mensen die nog niet zijn ingeënt boetes tot 600 euro. De vaccinatieplicht geldt ook voor extra boosterprikken wanneer die worden aangeboden.

Tegenstanders noemen de maatregel buitenproportioneel en vinden dat die hun grondrechten aantast.