Half februari wordt besloten op welke manier carnaval dit jaar gevierd kan worden, bleek maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad. In de komende twee weken gaan de 'carnavalsburgemeesters' nadenken over wat er mogelijk is tijdens carnaval.

Het vieren van carnaval helemaal verbieden is volgens de burgemeesters uit de carnavalsstreken geen optie. "Carnaval is er. Ook dit jaar en ook vorig jaar. Al zitten er veel variaties in de manier waarop het wordt gevierd", legde voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls uit na het overleg.

"Ik kan Kerst en Oud en Nieuw niet verbieden en carnaval kan ik ook niet verbieden", zei de Eindhovense burgemeester John Jorritsma over de festiviteiten, die op 26 februari beginnen.

"Daarom moeten we zoeken naar een manier om het toch te vieren", aldus minister Dilan Yesilgöz (Justitie). "Laten we kijken hoe het wel kan."

Mogen carnavalsvierders afstandsregel loslaten?

Een belangrijk aspect waar de burgemeesters de komende weken over nadenken, is hoe er wordt omgegaan met de verplichting om 1,5 meter afstand te houden.

Bruls benadrukte dat een eventuele uitzondering op de afstandsregel dan niet alleen geldt voor Noord-Brabant en Limburg, maar voor het hele land. "We moeten een aantal gezamenlijke afspraken maken, maar je zal wel verschillen zien. Kijk alleen maar hoe West-Brabant carnaval viert ten opzichte van Zuid-Limburg."

Het uiteindelijke besluit is een groot dilemma, vertelden de Brabantse burgemeesters die maandag bij het overleg waren. "Ik breek mijn hoofd hierover", aldus Antoin Scholten, burgemeester van Tilburg.

"Dé oplossing weet ik niet. Het gaat niet om honderden, niet om duizenden, maar om tienduizenden mensen. Ik houd mijn hart vast", blikte Jorritsma op de feestweek vooruit.