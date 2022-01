In de maanden juli, augustus en september van 2021 daalde het aantal sterfgevallen met COVID-19 als doodsoorzaak aanzienlijk ten opzichte van de maanden daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. In totaal stierven er 953 mensen in het derde kwartaal, 2.602 in het tweede kwartaal en 8.666 in de eerste drie maanden van 2021.

Het aantal sterfgevallen met COVID-19 als doodsoorzaak in het derde kwartaal is 2,5 procent van alle sterfgevallen in die periode. De overlijdens waren niet gelijk verdeeld over de maanden. In juli overleden 177 mensen aan COVID-19, in augustus 435 en in september 341. Van augustus tot aan de laatste week van december was er steeds sprake van oversterfte.

Vanaf februari 2021 begon vervolgens de sterfte af te nemen, ziet het CBS. Nederland begon in januari met het zetten van de eerste coronavaccinaties. In april, het begin van het tweede kwartaal, waren al ruim twee miljoen mensen minstens één keer geprikt. Vanaf 19 juni konden alle volwassenen bij een GGD-locatie terecht voor een vaccin. Begin juli, toen het derde kwartaal inging, waren 7,2 miljoen Nederlanders volledig gevaccineerd.

Het totale aantal overledenen met COVID-19 als oorzaak lag volgens de telling van het CBS op 32.408, terwijl het RIVM uitkwam op 18.202. De reden voor het grotere aantal van het CBS is dat het niet verplicht is meldingen door te geven aan het RIVM over sterfte als gevolg van COVID-19. Het CBS baseert zich op verklaringen van artsen.