De Britse topambtenaar Sue Gray heeft maandagmiddag haar langverwachte 'partygate'-rapport overhandigd aan de regering. Daarin wordt kritiek geuit op de feestjes die werden gehouden in de ambtswoning van premier Boris Johnson. Dit staat er verder in.

In het kort Topambtenaar Sue Gray kreeg de taak om de bijeenkomsten die door de regering in coronatijd werden georganiseerd te onderzoeken.

Het rapport bestaat uit twaalf pagina's en was naar verluidt al enkele dagen klaar, maar werd pas maandag openbaar gemaakt nadat ook Johnson het had kunnen inzien.

Johnson komt later op maandag met een reactie.

Het ontbrak de Britse regering aan inzicht en leiderschap. Een aantal feestjes had nooit mogen plaatsvinden en andere bijeenkomsten hadden nooit mogen uitgroeien tot wat ze uiteindelijk werden. Gray brengt wel begrip op voor het feit dat het om een ongebruikelijke tijd ging die veel vroeg van zowel de regering als de bevolking.

Het gedrag rondom de bijeenkomsten is lastig te verantwoorden, want nota bene de regering had de burgers gevraagd de verreikende beperkingen wegens het coronavirus te accepteren. De regering faalde er volgens Gray in om zowel de normen die je mag verwachten van mensen die voor een regering werken als de normen die van de Britse bevolking werden verwacht, na te leven.

De overheid verloor uit het oog wat er speelde in de samenleving. Medewerkers dachten volgens Gray soms niet na of het wel gepast was om de bijeenkomsten te houden. Ook werd niet stilgestaan bij de risico's die deze meebrachten voor de volksgezondheid en hoe de feestjes zouden overkomen op de bevolking.

De tuin van de ambtswoning op 10 Downing Street werd zonder duidelijke toestemming of toezicht vaak als verlengstuk van het kantoor van de premier gebruikt. Dat is niet gepast, concludeert Gray. Het ontbrak aan duidelijk leiderschap op de ambtswoning. De hiërarchie was "gefragmenteerd en gecompliceerd", waardoor het onduidelijk was wie waar verantwoordelijk voor was.

De feestjes werden gehouden in de ambtswoning van Boris Johnson op 10 Downing Street in het centrum van Londen. Foto: EPA

Sommige medewerkers voelden zich oncomfortabel om (ongewenst) gedrag aan te kaarten. Zij hielden daarom hun mond. Volgens Gray mag er nooit een reden zijn voor medewerkers om te zwijgen.

Gray is ook duidelijk over de grote hoeveelheden alcohol die werden genuttigd tijdens de bijeenkomsten. Zo schrijft ze dat overmatig alcoholgebruik "op geen enkel moment" gepast is op een professionele werkplek.

De regering kan veel lessen trekken uit de feestjes. Wat Gray betreft, wordt daar meteen mee gestart en wordt niet afgewacht tot de politie haar onderzoek heeft voltooid.

Gray erkent dat ze niet in detail kan ingaan op specifieke feestjes zolang het politieonderzoek loopt. "Helaas kan ik daarom maar beperkt iets over de gebeurtenissen zeggen en is het op dit moment niet mogelijk om een zinvol rapport te verstrekken met uitgebreide feitelijke informatie", aldus de topambtenaar.